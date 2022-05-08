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上海3月以来发放助企纾困贷款千亿元

2022年05月08日20:43 | 来源：新华网
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新华社上海5月8日电（记者桑彤、袁全）“自3月份以来，上海各金融机构向731家抗疫物资保供企业、物流企业发放贷款335亿元；向餐饮零售、旅游运输等受疫情影响的1万多家企业发放贷款723亿元。”中国人民银行上海总部党委委员余文建在8日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，介绍了近期对小微企业等受困市场主体的金融支持情况。

近期，上海正在有序推动复工复产复市，在助力企业和个人纾困、维护金融市场平稳运行方面，各类金融支持政策持续推进。

余文建表示，在支持个人方面，中国人民银行明确要求对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员和参加疫情防控工作人员，因疫情影响未能及时还款的逾期信贷业务不作为逾期记录报送；对受疫情影响暂时失去收入来源的个人，依调整后的还款安排报送征信记录；已经报送的，按征信纠错程序予以调整。

上海银保监局党委委员、副局长曹光群表示，针对部分企业和市民“增贷款”和“降成本”的诉求，要求做到应贷尽贷。截至今年一季度末，上海市主要大中型中资银行普惠贷款余额超过6400亿元，同比增长30%；上海普惠型小微企业贷款利率约4.96%，为全国最低地区之一。

针对部分企业和市民“还款难”“续贷难”的现状，要求做到应续尽续。今年一季度，上海市中资商业银行通过无还本续贷、随借随还等方式，累计投放无缝续贷1992亿元，其中无还本续贷同比增长109%；对困难企业实施延后还款超过81亿元，累计为2万多笔个人住房按揭贷款提供了延后还款服务。

此外，各金融市场也积极发挥直接融资渠道作用，通过建立绿色通道、减免手续费、开展线上受理等方式助力企业纾困解难。

据悉，上海证券交易所建立债券发行绿色通道；中国外汇交易中心全额免除中小微企业外汇衍生品交易手续费；上海期货交易所免收全部期货品种交割手续费；上海票据交易所引导会员机构线上办理业务并拓展线上受理范围；中国银联实行银联二维码交易手续费折扣的扶助计划；上海证券期货基金在确保行业平稳运行的基础上，积极为上海企业复工复产和经济发展提供支持。

上海市地方金融监管局副局长管小军表示，下一步上海金融业将根据企业的新情况、新需求，不断出台有针对性的举措，全力做好金融支持工作。

(责编：杨光宇、牛镛)

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