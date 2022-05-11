以绿色低碳发展为引领 坚决守牢生产“底线”

2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》指出，要健全绿色低碳循环发展的生产体系，为经济社会发展绿色转型指明了方向。

钟方达认为，践行绿色低碳循环发展，是企业发展生产的底线。习酒始终坚持走绿色发展之路，致力于在发展中保护、在保护中发展，着力构建绿色、低碳循环产业体系。习酒重视环境净化、绿化、美化问题。在净化方面，开展了煤改气行动，投资4亿多元建立污水、废水处理厂，建设冷却水循环设施，对制酒冷却水进行循环利用，利用风冷替代水冷，提高水资源利用率；在绿化方面，请专业团队做园林绿化，鼓励员工积极参与植树行动，持续八年开展“保护赤水河·习酒在行动”全员义务植树、植草活动，累计植树面积800多亩。在美化方面，习酒践行“酒旅一体化”战略，在尊重自然、保护自然的前提下进行造形美化、环境修复，持续推进鰼部酒谷生态建设，促进酒旅融合。

反哺农业、促进就业 回答乡村振兴时代命题

为了找准白酒行业、高粱种植业与乡村振兴的契合点，习酒打通白酒酿造产业链，帮助当地做强种植、养殖业。钟方达介绍，习酒在习水县投资4亿多元建设高粱种植示范基地，通过订单种植、产销对接、保护价收购等方式，使种植农户的收益持续提高。同时，充分利用酿酒产生的酒糟助力当地发展养殖业，全面激发当地经济活力。“近年来，随着习酒发展壮大，我们一直没有忘记回馈家乡。在带动家乡就业发展的同时也把习酒包装材料企业落户到了习水，全面促进习水经济发展。”钟方达说。

“习酒坐落于赤水河沿岸的习水县，是一个比较偏远的地方。习酒公司70年来的发展历程，见证了习水县由弱到强、习水人民由贫到富的过程，习酒收获的发展成果也离不开当地的优惠政策以及父老乡亲的支持帮助。”在钟方达看来，乡村振兴需教育先行。为反哺家乡，上世纪90年代习酒在当地捐办希望小学，致力于从教育上为家乡带来振兴的力量，并陆续通过捐资助学、改善基础设施、开展产业帮扶等方式切实帮助群众解决衣食住行问题，改善当地农村的基础设施条件和村容村貌。

借力全新品牌战略 促进企业管理能力现代化

随着我国经济迈进高质量发展阶段，白酒企业如何发展好自身品牌的同时助推行业发展，成为业界热议话题。

“企业是行业的细胞，企业壮大则行业发达。每个企业只有做好自身发展，才能助力行业高质量发展。”钟方达对习酒日前发布的“习酒，大师与时间的杰作——高端酱酒领先”全新品牌战略进行了介绍：一是突出酿造团队技术人才的培育培养，白酒酿造业是历史与技艺的交融产业，要求精益求精、品质为先。依托全新品牌战略，习酒将着力于传承匠心、培育匠人、精益匠术。二是转型与升级并行，习酒将继续提升质量高线，顺应消费升级，突出抓好品质升级与成果转化，以形成更为强大的竞争能力。三是文化与使命并肩，中国白酒文化是东方传统文化的重要组成部分，习酒致力于不断地做精品牌、做强文化，依靠品牌力量赋能文化传承。

钟方达表示，推动酒业品质创新、品味提升，为消费者创造更好的饮酒体验是习酒的追求所在。在保障体系方面，习酒打造了100公里包装材料供应圈，引入优质供应商；在强化生产工艺方面，延续上世纪50年代古法工艺并不断创新；利用大数据，开展从原料进厂到生产、销售的全过程检测、全生命周期管理。