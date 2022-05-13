本报北京5月12日电 （记者罗珊珊）12日，记者从商务部获悉：今年1—4月，全国实际使用外资金额4786.1亿元人民币，同比增长20.5%。在去年高基数的基础上，今年前4个月又实现了两位数的增长，成绩来之不易。

从行业看，服务业实际使用外资金额3519.4亿元人民币，同比增长12.5%；高技术产业实际使用外资同比增长45.6%，其中高技术制造业增长36.7%，高技术服务业增长48.3%，信息服务业、研发与设计服务业、电子及通信设备制造业分别增长69.7%、60.4%和45.3%。

从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长76.3%、53.2%、80.4%。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长18.7%、43.7%和26.9%。

从外资大项目看，今年前4个月，我国新增合同外资1亿美元以上大项目185个，相当于平均每天有1.5个外资大项目落地。德国大众、韩国浦项、美国开市客、日本日立等跨国公司在华投资大项目到资情况良好，有力带动了我国引资快速增长。

“跨国公司积极扩大对华投资，这充分体现了外国投资者对中国经济发展前景的坚定信心，充分体现了中国扩大对外开放、优化营商环境的显著成效，充分体现了中国市场规模超大、产业配套齐全、基础设施完善、人力资源丰富对外资的强大吸引力。”商务部新闻发言人束珏婷说。

新冠肺炎疫情给世界经济和全球产业链供应链都带来了挑战。束珏婷表示，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将继续为世界经济企稳复苏提供强大动能。开放的中国大市场，也将为各国企业在华发展提供更多机会。中国开放的大门将越开越大，外商投资环境会越来越好，中国政府将一如既往地欢迎各国投资者来华投资兴业，共享中国发展红利。

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 10 版）

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