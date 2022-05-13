蒋旭光

2021年5月14日，习近平总书记主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并发表重要讲话，为做好南水北调各项工作提供了根本遵循和行动指南。中国南水北调集团深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把学习贯彻习近平总书记重要讲话作为首要政治任务，时刻牢记“南水北调工程事关战略全局、事关长远发展、事关人民福祉”的殷殷嘱托，完整准确全面贯彻新发展理念，不断深化对推进南水北调后续工程高质量发展的规律性认识，着力发挥其“优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环”的生命线作用。

建设安全工程。安全是推进南水北调后续工程高质量发展的基础和前提。2014年全面建成通水的东、中线一期工程，已成为北京、天津等40多座大中城市280多个县市区1.4亿多人不可或缺的主力水源，容不得丝毫闪失。中国南水北调集团坚定不移把“工程安全、供水安全、水质安全”的政治责任扛在肩上，牢固树立总体国家安全观，建立健全安全生产体系，全力做好汛期、冰期、冬奥会、冬残奥会等特殊重要时期安全输水工作，成功战胜了去年特大暴雨洪水袭击，保障了正常供水。汛后，及时采取安全加固措施，积极推动发挥南水北调河湖长制作用，加快构建系统完备的安全防御体系，坚决确保生命线安全。

建设民生工程。满足人民群众对优质水资源、健康水生态、宜居水环境的美好生活需要，是推进南水北调后续工程高质量发展的根本出发点和落脚点。中国南水北调集团牢固树立以人民为中心的发展思想，加强调度运行管理，实现从水源到用户的精确精准调度。中线一期工程供水连续2年超规划规模，去年调水突破90亿立方米，创历史新高。目前，南水已占北京市城区供水75%以上、天津市城区供水近100%、郑州市中心城区供水90%以上，河北省黑龙港流域500多万人告别了世代饮用高氟水、苦咸水的历史。东线一期工程去年调水入山东6.74亿立方米，东线北延应急供水工程提前完工并发挥效益。南水北调工程效益不断彰显，沿线人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

建设战略工程。主动服务和融入新发展格局，为京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略实施提供有力的水资源支撑和保障，是推进南水北调后续工程高质量发展的重要使命。中国南水北调集团在推进南水北调后续工程高质量发展领导小组的统一部署下，积极协调推动并参与总体规划评估、后续工程规划设计和有关重大专题研究，根据国家战略发展需求，科学有序推进工程规划建设，当前全面做好引江补汉工程开工建设准备，确保年内开工。同时，加强体制机制创新，重点围绕多业态提升工程综合效益、建设运营体制、水价和水费收缴机制等问题及时研究提出科学方案。

建设绿色工程。绿色是南水北调工程的底色，是推进南水北调后续工程高质量发展的必然要求。中国南水北调集团牢固树立绿色发展理念，充分尊重自然、顺应自然、保护自然，一方面积极探索治污工作新模式，强化水源区和工程沿线水资源保护，同时认真组织开展后续工程环境影响评价，处理好发展和保护、利用和修复的关系；一方面加大生态补水力度，充分发挥工程生态效益，去年实施生态补水近20亿立方米，是年度计划的3倍多，瀑河、南拒马河、大清河、永定河、白洋淀等一大批河湖重现生机，华北地区浅层地下水水位持续回升。今年东线北延应急供水工程计划供水1.83亿立方米，全面助力京杭大运河近百年来首次全线水流贯通。

建设科技工程。坚持科技创新是推进南水北调后续工程高质量发展的强大动力。东、中线一期工程建设过程中，始终坚持创新引领，破解了新老混凝土结合、“膨胀土”施工等一系列世界级技术难关，取得了工程建设领域举世瞩目的成就。在南水北调后续工程规划建设中，中国南水北调集团自觉履行高水平科技自立自强的使命担当，坚持“四个面向”，不断完善科技创新体系，加大核心关键技术研发，全面推进数字化转型，加快建设数字孪生南水北调，把关键核心技术牢牢掌握在自己手里。

习近平总书记指出：“水网建设起来，会是中华民族在治水历程中又一个世纪画卷，会载入千秋史册。”近日召开的中央财经委员会第十一次会议强调，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益。中国南水北调集团将牢记初心使命，充分发挥市场主体作用，推动加快构建国家水网主骨架、大动脉，切实履行好国资央企的政治责任、经济责任、社会责任，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一是联网扩能。我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布极不均衡。中国南水北调集团将积极推进南水北调后续工程规划建设，进一步打通南北输水通道，筑牢国家水网主骨架、大动脉，促进加快实现“四横三纵、南北调配、东西互济”规划目标，全面增强国家水资源宏观配置调度的能力和水平。

二是补网增效。在国家水网主骨架、大动脉基础上，拓展水网覆盖范围，有利于提升网络效益。中国南水北调集团作为国资央企，将切实发挥在国家水网建设中的国家队、主力军作用，主动加强与沿线地方合作，积极推动建设区域水网、地方水网，为建设“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的国家水网宏伟目标贡献国资央企力量。

三是依网强链。依托于国家水网，可以带动一系列涉水相关产业的发展，充分发挥各地的区域比较优势，为经济高质量发展、畅通经济大循环增加动力。中国南水北调集团将围绕南水北调工程和国家水网建设，加强与沿线地方和有关单位合作，不断延长涉水链条，多业态提升工程综合效益，为经济社会可持续发展做出更大贡献。

四是网链协同。水网和水链条是不可分割的有机整体，既要算经济账，又要算综合账，既要通过联网、补网发挥其战略性、基础性、公益性功能作用，又要通过强链不断提高基础设施全生命周期综合效益。中国南水北调集团将更大激发企业活力和内生动力，围绕联网、补网、强链科学布局相关产业，坚持创新驱动，实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一，服务国家重大战略、支持经济社会发展，为全面建设社会主义现代化国家做出新的更大贡献。

（作者为中国南水北调集团有限公司党组书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)