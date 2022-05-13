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广东外贸迈上8万亿元台阶

去年数字贸易进出口增长22.7%

2022年05月13日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州5月12日电  （记者李刚、洪秋婷）记者从12日举办的广东经济社会发展成就系列新闻发布会上获悉：广东省外贸进出口从2016年的6.3万亿元相继迈上7万亿元、8万亿元台阶，实际使用外资从1300亿元突破到1800亿元，社会消费品零售总额从3.5万亿元跃升上4万亿元台阶。

　　2021年，广东省外贸进出口、实际使用外资、社会消费品零售总额三大指标快速增长。进出口达8.27万亿元、一年净增1.2万亿元、增速达16.7%；实际使用外资1840亿元、增长13.8%；社会消费品零售总额达4.4万亿元、增长9.9%。

　　广东省商务厅厅长张劲松介绍，近年来，广东省把握大局大势，实施数字贸易工程，2021年全省数字贸易进出口812.3亿美元、增长22.7%；加快推动高交会、文博会等向全球区域性高端展会转型升级，实现广交会线上线下融合办展；提升产业支撑，稳定产业链供应链，与跨国公司签约投资项目总额超4000亿元；优化营商环境，提升国际竞争力，全面推广“两步申报”“提前申报”“船边直提”“抵港直装”等模式，深化粤港澳大湾区“组合港”改革。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月13日 10 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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