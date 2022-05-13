本报电 （中国城市报记者何玲）5月11日，以“推动中国城市品牌走向世界”为主题的2022中国城市品牌论坛和首届宜昌城市品牌推广周启动仪式在湖北宜昌成功举办。

会上发布了2022全国城市传播热度指数以及“屈原昭君故里 三峡生态名城”宜昌城市形象口号、城市形象视觉表达系统、宜昌十大城市品牌传播项目。

此次品牌推广周由中国城市报社、湖北省宜昌市人民政府主办，宜昌市委宣传部、宜昌市城市品牌塑造与传播工作领导小组办公室承办，主题为“城市品牌 为宜昌赋能”，目的是进一步强化宜昌城市品牌号召力，持续做优质量、做强品牌。

与会人士阐述了城市品牌建设对城市经济社会发展的重要推动作用，肯定宜昌大力实施城市品牌塑造与传播工程有助于全面提升城市的知名度、美誉度和竞争力、影响力。用品牌扮靓城市、用品牌赋能发展，希望全国城市相互借鉴经验，用全球视野、国际标准打造享誉全球的品牌城市。

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)