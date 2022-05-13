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财政部下达义务教育相关转移支付资金

2022年05月13日06:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月12日电　（记者汪文正）记者从财政部获悉，财政部近日下达义务教育相关转移支付资金2125亿元（不含教师工资），引导和支持地方落实“双减”政策，提高义务教育经费保障水平，深入推进薄弱环节改善与能力提升工作，加强教师队伍建设，提高教育教学质量。

　　其中，安排1391亿元，支持地方巩固落实义务教育经费保障机制，提高国家规定课程循环教科书更新配给比率。安排300亿元，支持地方深入推进薄弱环节改善与能力提升工作，持续改善农村学校基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，提升学校办学能力等。安排262亿元，支持地方实施好学生营养改善计划，落实每生每天5元的营养膳食补助标准，持续改善欠发达地区学生营养健康状况。

　　此外，继续实施“特岗计划”“国培计划”、银龄讲学计划、乡村教师生活补助等政策，支持农村学校多渠道补充优秀师资，优化教师队伍结构，提升教师教学能力水平。

(责编：牛镛、杨光宇)

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