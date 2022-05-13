本报记者 彭训文

今年“五一”假期期间，海南5家免税经营主体旗下的10家离岛免税店推出发放消费券等多项促消费举措。图为在海南省海口市海控全球精品免税城内，顾客在选购免税商品。

苏弼坤摄（人民图片）

国务院办公厅近日印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，促进新型消费，加快线上线下消费有机融合，扩大升级信息消费，培育壮大智慧产品和智慧零售、智慧旅游等消费新业态。

近年来，在科技赋能和消费升级驱动下，依托互联网、云计算、人工智能等新技术的深化应用，新型消费蓬勃发展。2022年一季度，中国网络零售市场总体运行平稳。国家统计局数据显示，一季度全国网上零售额达3.01万亿元，同比增长6.6%。专家认为，新型消费契合了居民消费向发展型、享受型和品质型消费快速升级的趋势，已成为消费增长的新空间和经济发展的新动能。

数字技术不断应用

“‘试戴’效果非常好，连手表指针都是实时走动的，和当下时间同步，这种还原度让我在选表时有了非常直观的参考。”家住北京市的“90后”女生陈玲想通过网络平台选购一款手表作为生日礼物。在得物APP上，她通过增强现实（AR）功能“试戴”了几款手表，对手表表盘大小、金属质感、皮革纹理，甚至连表带表扣等雕花细节都有了深入了解，最终选定了一款。

腕表能“试戴”、潮鞋可“试穿”、口红能“试色”、艺术品会“上墙”……得益于得物平台在AR等数字技术应用方面的不断创新，年轻消费者正在获得越来越多沉浸式的购物体验。在球鞋、美妆、箱包、配饰、潮流艺术等近10个消费品类，消费者不仅可通过AR、3D功能感受商品的尺寸大小、细节特征、穿搭效果，还可通过扫描“鉴别证书”查看部分商品的AR模型，获得产品品质保证，提升网购安全感。

据了解，新型消费是指利用各类新技术实现供需、产销高效匹配，形成一系列新业态、新模式、新场景和新服务，从而有效满足消费者对更好产品和服务的需求，并促进消费高质量发展的各类消费的总称。近年来，在科技赋能和消费升级驱动下，新型消费迸发出新活力。

“新型消费不是一成不变，而是随着技术进步和经济社会发展水平变化而不断变化的。”中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长王蕴认为，新型消费具有明显的数字化、网络化和智能化特点，主要包括网络购物等线上商品零售业态、“互联网+服务”等线上服务新业态、无接触式消费等新模式、平台型和共享型消费新业态等。

防疫期间，智慧超市、智慧商店、智慧餐厅、智慧商圈等无接触式商业模式和业态快速发展，在线文娱、在线健身、在线旅游等成为消费恢复性增长的新动力。以在线医疗为例，中国互联网络信息中心发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，全国在线医疗用户规模达2.98亿人，同比增长38.7%，成为用户规模增长最快的领域之一。

线上线下深度融合

骑行途中电动车突然爆胎、没电、无法行驶……这些麻烦让很多消费者在购买电动自行车时十分谨慎。前些天，江苏省南京市民李女士在上班路上遭遇电动车爆胎，一时找不着维修点，她打开购买哈啰电动车时下载的手机客户端，在道路救援服务选项中发送实时定位、救援类型，然后下单。不到5分钟，附近电动车门店工作人员就联系了她，并在10多分钟后赶到现场，很快补好车胎。由于她购买的电动车还在“三包”期内，此次服务并不收费。

如今，电动车道路救援服务正朝着平台化、智能化方向发展。据哈啰电动车相关负责人介绍，消费者购买电动车后，车辆信息等会被录入后台数字系统，不仅实现了道路救援快速响应和派单，还在收费上做到公开透明。在“三包”期内，零件更换、上门服务不收费，超出“三包”期后，系统会根据车型及需要更换的配件自动计算、生成相关费用，负责维修的门店不能干涉价格。同时建立服务过程监控流程，服务工单“一单一结算”、好评奖励、线上服务订单差异化结算等模式，确保服务优质化。

线上与线下、业态与场景的融合发展，正在成为新型消费的典型特征之一。线上下单和预订、线下体验和配送越来越普遍，线上线下融合消费日益成为主导消费模式。

受疫情影响，多类市场主体主动“上线”。在武汉户部巷、北京簋街等餐饮街市，一些餐厅堂食人气少了，但线上订单十分火爆。在浙江义乌国际商贸城，外贸公司业务员一边拿着自拍杆，一边指着商品为手机另一头的外国客商询价，“云采购”“线上淘”成为外贸新方式。

各大网络电商平台积极拓展线下布局。近日，京东APP上线“京东新百货”频道，主打来自全球的著名品牌和首发、限定品以及礼盒套装、反向定制新品等；还将在全国范围内布局新百货线下实体店，实现线上线下场景一体化。

专家认为，与传统消费相比，新型消费具有较强创新性、成长性和适配性，特别是线上与线下的深度融合性为其中长期增长创造了新空间。

不断挖掘消费潜力

“太划算了，不管是去超市、酒店、景区，都可以使用消费券，类似消费福利很吸引我。”今年“五一”假期中，海南省海口市民王女士使用了多张消费券；她还购买了“嗨游福袋”乘坐“福袋巴士”游海口，虽没能中奖，但巴士途经商圈的优惠券让她觉得挺值。5月3日起，海口市连续13天向市民游客发放海口促经济消费券，首批消费券涵盖1.3万个离岛免税消费券包和5200个生活消费券包。

北京、广州、深圳、云南等地发放消费券，成都打造数字消费生活节、杭州开启数智新消费暨文三数字生活嘉年华……多地近来通过线上与线下结合方式，不断挖掘新型消费潜力。

在多地积极培育下，富有地方特色的新型消费场景正在形成。在北京，通过完善网络零售、“互联网+流通”、跨境电商等政策体系，“互联网+”消费新模式不断壮大。在广东，5G网络、数据中心和工业互联网等基础设施建设成为新型消费发展的重要抓手。去年广东新建5G基站4.67万座，累计建成17万座，限额以上单位通过公共网络实现商品零售额增长22.5%……

随着新型消费不断发展，下一步如何打通制约消费的堵点成为关键。中国社会科学院财经战略研究院流通产业研究室主任依绍华建议，应全面实施市场准入负面清单制度，引导生产要素流向新业态新模式发展领域，促进生产方式转变，更加注重技术、工艺和功能提升；深化税收金融制度改革，减轻企业负担的同时，使资金高效、自发进入具有发展前景的新兴领域；建立跨部门、跨地区数据共享平台和协同管理机制，提高现代化治理能力；优化营商环境，通过降低市场交易成本、强化对新型消费企业资质评价、完善知识产权保护及其配套制度体系等，进一步激发新型消费发展动力。

(责编：杨光宇、牛镛)