海外网 李雪钦

互联网时代，以电子书、有声读物等为代表的数字阅读已成为人们获取知识、信息的重要方式。专家认为，要坚持精品战略，不断丰富数字阅读产品的文化内涵，以优质内容给读者更多文化滋养；要坚持创新驱动，主动适应移动化智能化的阅读趋势，让全场景的数字阅读惠及更多读者。

“随时随地都能阅读”

“6年来，我在平板电脑微书房APP的‘书架’里下载了600多本书，每天花四五个小时读书或听书。在读书中，我享受快乐，充实生活。”来自湖北的程先生说。

科技赋能，不只是阅读方式迭代更新，数字阅读的场景也更加多元化。“下载有声阅读APP，不仅可以听小说，还可以听新闻等，重要的是解放了双眼，还能达到阅读的效果。”安徽省蚌埠市的王女士说，她平时工作忙，所以选择有声阅读，在做饭、做家务的时间听书学知识、了解新闻。

“在音频和短视频平台成为阅读推广重要阵地的今天，唯有以变应变，才能跟上时代节奏、满足读者需求。”江苏省扬州市全民阅读活动办公室工作人员杨静路说，扬州充分运用各类新兴媒介和传播平台，如发挥“学习强国”平台作用，推进数字农家书屋建设，加强与喜马拉雅等听书平台合作，满足读者多样化阅读需求，实现“随时随地都能阅读”的目标。

互联网时代，数字内容的创新表达和呈现方式令人眼前一亮。书中的人物动起来，演绎精彩故事情节；书中的植物、动物、建筑惟妙惟肖，阅读变成了身临其境的体验……在近日举行的首届全民阅读大会上，数字阅读体验馆设置了数字阅读成果、IP精品等展区，集合了VR阅读、5G高清视频、5G高清听书、AI智能导读等创新阅读服务，为用户提供丰富有趣的沉浸式阅读新体验。

“随着互联网、移动互联网的迅猛发展，数字出版已经成为出版业的重要组成部分，数字阅读也成为越来越多人的重要阅读方式。”中国新闻出版研究院出版研究所所长、国民阅读研究与促进中心主任徐升国接受本报采访时说，数字出版形态包括电子书、有声书、视频传播、多媒体课件、虚拟现实3D内容等多元化呈现方式，也包括个性化内容推荐、用户参与内容创造等新型知识生产与传播方式。“数字出版与传统出版的深度融合发展，正成为中国出版业的重要发展方向。”

年轻人成为数字阅读主力军

由于存储量大、检索便捷、便于保存、传播迅速等优势，数字阅读备受青睐。

中国音像与数字出版协会发布的《2021年度中国数字阅读报告》显示， 2021年中国数字阅读用户规模达5.06亿，其中44.63%为19岁至25岁用户，27.25%为18岁以下用户，年轻人成为数字阅读主力军。

“数字阅读正在为全民阅读带来新增量。《论语》是阅文平台2021年最受欢迎的读物，全年站内阅读人次接近3000万。这些阅读《论语》的读者，超过80%是30岁以下的年轻读者。读者在评论区讨论经典、答疑解惑，让经典文化在数字空间焕发新生命力。”阅文集团相关负责人说。

数字阅读发展迅猛，形成了多元内容题材格局。据统计，目前电子书涵盖文学小说、人物传记、历史社科、教材教辅和经济管理等方面。《2021年度中国数字阅读报告》显示，中国数字阅读加速出海，2021年出海作品总量超40万，成为书写和传播中国故事的重要力量。

“数字出版大有可为。”四川大学文学与新闻学院教授王炎龙接受本报采访时说，从市场来看，近几年，中国的数字阅读产业规模持续增长，用户规模逐步扩大，用户黏性持续攀升，整体行业市场保持良好的发展势头。“数字阅读将开启一个全新的阅读时代。对个人而言，书籍是不可或缺的精神食粮来源。书籍内容能与多样态的技术形式进行融合叠加，从而带给人们多感官、多时空、多体验的阅读氛围。新的阅读模式也将影响未来社会的文化形态、社交模式等。”

优质内容是核心竞争力

随着数字阅读用户的持续增长，人们对数字阅读的需求日益多元化，这对数字阅读内容和服务供给提出了更高要求。

为加快推动出版深度融合发展，一系列针对性举措正频频落地。2021年12月，国家新闻出版署印发《出版业“十四五”时期发展规划》，提出壮大数字出版产业，强化新一代信息技术支撑引领作用，有效整合各种资源要素，创新出版业态、传播方式和运营模式，大力提升行业数字化数据化智能化水平，壮大出版发展新引擎。

近日，中宣部发布《关于推动出版深度融合发展的实施意见》，提出要立足扩大优质内容供给、创新内容呈现传播方式、打造重点领域内容精品，强化出版融合发展内容建设，充分发挥技术对出版融合发展的支撑作用。

“我们应看到传统出版单位数字出版技术应用能力不强、传统出版与新兴出版融合程度不高等现实困难和问题，核心问题是在出版融合发展人才队伍建设方面。”中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然接受本报采访时说，现有数字出版人才队伍不足，对数字出版人才的考核、评价与管理的体系和机制较欠缺，应做好数字出版人才的岗位能力素养提升、职业规划和考核评价管理体系建设，为中国出版业高质量发展打好内容、技术、管理和人才基础。

“技术时代浪潮之下，数字阅读成为新蓝海。”王炎龙认为，数字阅读服务提供者需从内容、技术、人才等方面作出全面布局，积极推进数字阅读平台的内容建设，创新平台的服务模式。“版权是未来数字阅读市场竞争中的核心要素，是数字阅读的起点，是平台服务的中心，如何横向拓展‘版权池’、并对版权产业链进行纵向开发是业界亟须解决的问题。”

徐升国说，新兴网络技术将推动出版业进一步发展，通过对包括虚拟现实、增强现实、混合现实、区块链等新型交互技术的广泛应用，数字出版业将迎来全新的升级。

专家认为，无论阅读形态和场景如何变化，优质内容仍是数字阅读的核心，应将数字出版产品的内容导向和内容质量放在首位，更好满足人们多场景化的阅读需求。

(责编：杨光宇、牛镛)