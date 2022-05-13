原标题：前4月全国实际使用外资同比增长20.5%

本报北京5月12日讯（记者冯其予）商务部发布的最新数据显示，1月份至4月份，全国实际使用外资金额4786.1亿元，同比增长20.5%。在12日举行的新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，今年以来我国吸收外资呈现增长快、含金量足、引资大项目稳的特点。

束珏婷介绍，今年前4个月我国实际使用外资折合744.7亿美元，同比增长26.1%（不含银行、证券、保险领域）。这是在去年前4个月增长38.6%的高基数基础上又实现的两位数增长。

数据显示，高技术产业引资发挥了较大带动作用，1月份至4月份同比增长45.6%，高于平均增速25.1个百分点，其中高技术制造业增长36.7%，高技术服务业增长48.3%，信息服务业、研发与设计服务业、电子及通信设备制造业分别增长69.7%、60.4%和45.3%。

各地努力克服疫情影响，积极开展招商引资。据了解，今年前4个月，我国新增合同外资1亿美元以上大项目185个，相当于平均每天有1.5个外资大项目落地。德国大众、韩国浦项、美国开市客、日本日立等跨国公司在华投资大项目到资情况良好，有力带动了我国引资快速增长。

从行业看，服务业实际使用外资金额3519.4亿元，同比增长12.5%。从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长76.3%、53.2%、80.4%（含通过自由港投资数据）。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长18.7%、43.7%和26.9%。

束珏婷表示，跨国公司积极扩大对华投资，充分体现了外国投资者对中国经济发展前景的坚定信心，充分体现了中国扩大对外开放、优化营商环境的显著成效，充分体现了中国市场规模超大、产业配套齐全、基础设施完善、人力资源丰富对外资的强大吸引力。“中国开放的大门将越开越大，外商投资环境会越来越好，中国政府将一如既往地欢迎各国投资者来华投资兴业，共享中国发展红利。”

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