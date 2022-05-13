张智全

原标题：严格规范虚拟偶像代言

日前有一个现象引人注目：虚拟偶像开始越来越多地进入一些企业的视野，成为其代言人。不少电商平台推广相关产品时，也开始利用虚拟的网红作为营销手段。不难发现，虚拟偶像代言正成为商家品牌营销的一个重要工具，成为老百姓喜闻乐见的商品推广形式。

所谓虚拟偶像代言，是商家使用虚拟的“人设”形象进行产品或品牌宣传。其融合了人工智能、计算机图形化等技术，可以发挥直播、录综艺、拍电影等功能。这种形式，既表现为真实场景与虚拟事物的结合，拓展营销场景，同时也能为企业的品牌发展赋予更多形象内涵，促进用户与品牌资产的积累，从而获得更多消费者的认可。艾媒咨询发布的相关报告显示，预计2023年我国虚拟偶像市场规模将达到3334.7亿元，其潜在商业价值可见一斑。

不过，虚拟偶像代言目前尚处于起步阶段，而且面临打造难、成本高等问题，产业链下游较为发达，但上游技术端还比较薄弱，同时还存在一些不容忽视的隐患。比如，若虚拟偶像从事虚假营销，一旦“穿帮”，商家可以以其为挡箭牌，将欺诈消费者的责任推给虚拟偶像，自己则置身事外。此外，虚拟偶像因融入了更多的商业因素，商家有时难免受到利益最大化的驱使，将一些言过其实的宣传用语掺杂其中，利用消费者的“尝鲜”心理，诱导其购买产品，事实上对消费者形成欺诈。

进一步规范虚拟偶像代言，应多措并举。一方面，相关部门要尽快出台相应的法律法规，进一步规范虚拟偶像代言的使用方式，避免风险，引导行业走向良性发展；另一方面，商家应恪守诚信经营理念，以法律和商业伦理为准绳，将正面的品牌形象与虚拟偶像有机融合在一起，提升消费者对品牌的认知和信任感，切实维护其权益。

(责编：罗知之、陈键)