原标题：纾困帮扶要紧盯痛点盲点

随着各地复工复产步伐加快，助企纾困的政策效应不断显现。但要看到，一些政策在设计上与最终落地效果存在一定偏差，影响了广大市场主体的获得感。要继续强化纾困帮扶政策力度和效果，抓痛点、除盲点，把对市场主体的短期纾困与长远发展结合起来，兼顾远近、协同发力，努力夺取疫情防控和经济社会发展的双胜利。

日前召开的中共中央政治局会议要求，要稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。这是在面对国内新冠肺炎疫情多点反复、一些“超预期”因素突发的新情况下，中央应对经济下行压力加大、全力做好稳增长工作的一次再动员、再部署。

今年以来，有关部门和地方先后出台一系列政策举措，帮助广大市场主体纾困解难。从国务院办公厅20条举措促进消费持续恢复，到国家发展改革委等14部门43项政策助力服务业恢复发展，再到金融财税部门下调存款准备金率、实施大规模留抵退税，以及地方版的“天津15条”“上海21条”“广东47条”……这些政策“组合拳”立足保经济、保民生，全力以赴保产业链供应链稳定安全，千方百计帮企业把疫情造成的损失夺回来。

从实际效果来看，随着各项政策举措的落地实施，各地复工复产步伐加快，物流不畅、产业链供应链“断链”等现象大为改善，助企纾困的政策效应不断显现。但也要看到，一些政策在设计上与最终落地效果存在一定偏差，有的政策措施门槛过高，让本应享受到政策扶持的中小企业望而却步；有的政策文件缺乏实施细则，基层执行起来无所适从，不仅影响了广大市场主体的获得感，也让政策的效果打了折扣。

以当前普遍实施的“白名单”制度为例，各地按照中央部署，围绕重点医疗物资、重要生活物资、农资化肥和基础工业产品等生产供应，确立了当地重点行业重点企业的“白名单”。但有企业负责人抱怨：自己虽然属于“白名单”企业，但车间依然开不了工。原因很简单：上游的配套供应商规模不大，没有被纳入当地“白名单”，还没能正常生产。供应商的产品到不了车间，整个生产线基本就动不起来。

综合运用多种形式的产业补贴，减轻疫情对各类市场主体的经济冲击，是很多地方助企纾困的一条重要举措。这些地方因地制宜采取税收减免、低息贷款、信贷担保等补贴政策，实实在在地帮助企业特别是中小企业提振信心渡难关。不过，也有企业反映，当前产业补贴政策的发力点与企业实际痛点不一致，前两年效果较好的税费减免等政策，在今年似乎有点“药不对症”。一个主要原因是，今年企业经营压力的重心，已从之前的税费支出转到了如今的市场需求疲软，而后者恰恰是不少地方纾困政策的盲点所在。

统筹好疫情防控和经济社会发展，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，是我国防疫情、稳经济的一个基本思路。此次中央政治局会议明确提出要“高效统筹疫情防控和经济社会发展”。之所以强调“高效统筹”，既是基于当前病毒变异和传播新特点作出的新部署，也是对实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”这一目标提出的新要求。

当然，“高效统筹”能不能做到，关键还是要看落实见实效。一方面，要加快落实已发布的政策举措，抓紧谋划储备一批新的政策工具，在加大相机调控力度的同时，把握好目标导向下的政策提前量和冗余度；另一方面，要强化纾困帮扶政策力度和效果，在确保纾困政策直达市场主体的同时，继续抓痛点、除盲点，把对市场主体的短期纾困与长远发展结合起来，兼顾远近、协同发力，努力夺取疫情防控和经济社会发展的双胜利。

(责编：罗知之、陈键)