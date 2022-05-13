原标题：构建多层次氢能产业体系

日前，国家发展改革委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，氢能正式被确立为未来国家能源体系的重要组成部分，成为实现绿色低碳转型的重要载体。作为战略性新兴产业和未来产业的重点发展方向，氢能将为我国加快能源转型升级、培育经济新增长点提供重要战略选择。

当前，我国氢能产业政策支持力度大、发展态势好，然而，与世界发达国家相比仍处于发展初期，具体表现为氢能产业安全水平不高、布局缺乏协同、模式创新不足等。一些地方把氢能产业作为重要的新动能培育，但缺乏对本地发展氢能产业的比较优势研究，由此造成氢能产业同质化严重，区域氢能产业布局缺乏有效协同，市场需求有限，产业模式创新不足。对此，需要多措并举，构建安全为先、布局优化、模式创新的氢能产业体系。

安全为先是氢能产业发展的前提。要加快研发安全技术、建立安全制度、加强安全生产监管。加快氢能制取、储存、运输、加注和应用全产业链安全技术研发，加强氢气泄漏检测和关键设备状态监测技术应用，预防氢能产业安全风险。加快形成全产业链的安全监管制度，完善氢能产业安全生产标准体系，严格把控氢能安全风险。强化氢能生产和利用全过程的安全生产和监管主体责任，促进各主体提高安全意识，夯实氢能安全利用的基础。

布局优化是氢能产业发展的核心。要结合各地区能源资源条件和产业集聚优势，因地制宜开展氢能产业优化布局。在上游制氢侧，积极探索可再生能源制氢路径，协同新能源为主体的新型电力系统建设，构建电氢耦合的氢能供给体系。在中游储运侧，深入开展天然气、氢气的技术特性研究，充分利用现有天然气管网基础设施，结合氢能负荷需求，进一步优化氢能加气站布局，打通氢能储运的关键堵点。在下游用氢侧，积极拓展电力、工业、建筑等氢能应用场景，以需求为牵引促进氢能产业发展。

模式创新是氢能产业发展的支点。要积极利用相关政策，创新氢能产业的商业和跨产业多市场协同发展模式，打造高价值氢能产业链。氢能成本高一直是制约氢能规模化开发的关键瓶颈，在发力氢能产业布局和技术的同时，要积极创新氢能产业商业模式，充分吸引社会资本和风险投资，优化产业路径，增强产业价值，降低产业成本。同时，建立氢、电、碳市场协同发展模式，充分利用多元市场的引导和鼓励作用，加强电、氢、碳多元产业链耦合和延伸，并带动跨产业、上下游产业相关配套，促进氢能产业集聚和规模化发展。

(责编：罗知之、陈键)