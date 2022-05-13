黄 鑫

原标题：畅通产业链大循环刻不容缓

上海市近日宣布，汽车、集成电路、生物医药等重点产业链持续恢复、提高产能，龙头企业继续保持稳定生产。不仅是上海一手抓疫情防控，一手抓复工复产，各地都将畅通产业链供应链作为当前稳定工业增长的首要任务。可以说，稳定产业链大循环是工业经济发展的当务之急，也是工业稳增长的重中之重。

当前，我国工业经济面临新的下行压力，外部环境严峻复杂，叠加疫情多点散发，企业停工停产增多，物流运输不畅，导致一些产业链供应链出现堵点卡点。比如产业链条较长的汽车业，由于疫情造成部分整车和零部件生产企业生产停滞，加上市场终端消费下降，面临“两头挤压”。此外，大宗原材料价格持续高位波动，中下游企业成本增加，中小微企业生产经营困难加剧，也影响了产业链供应链稳定运行。

产业链是工业经济的筋骨，供应链是工业经济的血脉。产业链供应链环环相扣，一个产品往往涉及众多上下游企业，链条上缺少任何一环都可能导致生产受阻，可谓牵一发而动全身。畅通产业链供应链、稳定产业链大循环，不仅是提振经济的重要之举，也是畅通国内国际双循环、有效应对风险挑战、维护全球产业链供应链稳定的关键。日前召开的中央政治局会议强调，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。要稳住经济，就要坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

要打通产业链供应链堵点卡点，关键在保障重点企业、重点行业和重点区域。要让重点企业稳定生产，推进“白名单”企业区域互认，按照“一企一策”积极推进重点企业复工复产；要让重点行业稳定运行，发挥产业链供应链协调平台作用，集中资源优先保障集成电路、汽车、装备制造、生物医药等重点行业复工复产；要让重点区域产业畅通循环，聚焦长三角、珠三角等重点产业集聚区，加强跨区域跨省份协调，采取点对点等方式，尽快促进区域协同复工复产。

畅通产业链供应链，还应不断增强产业链供应链韧性。从当前看，要加快补齐汽车芯片等短板，建立大宗原材料供应预警机制，加大化肥保供力度，协调解决物流受阻、零部件供应中断等问题。从长远看，还要加强原材料、关键零部件等供给保障，加快关键核心技术攻关突破，着力提升产业链供应链稳定性。尤其是聚焦工业母机、5G、新一代信息技术、生物医药和高端医疗装备等重点产业链，实施龙头企业保链稳链工程，在关系国家安全的领域建立自主可控、安全可靠的国内生产供应体系，确保在关键时刻“不掉链子”，提升产业链供应链竞争力。

(责编：罗知之、陈键)