周 雷

原标题：钢铁业着力稳运行稳效益

在河北迁安市经济开发区一家企业，工人在检测电工钢。

新华社记者

朱旭东摄

今年以来，面对严峻复杂形势，钢铁行业坚持稳字当头、稳中求进，积极适应市场变化，行业运行总体平稳。

“今年一季度，钢铁行业实现了良好开局。”中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽表示，一季度，钢铁市场供需保持相对平衡，企业根据市场需求变化及时调整品种结构，实现了保供稳价。虽然行业效益同比有所下降，但环比呈现回升态势。下一阶段，要做好行业稳运行、促进产业链稳定可持续发展、推进绿色低碳发展等工作，努力推动钢铁行业高质量发展取得新进展。

行业效益环比回升

2021年，我国钢铁行业效益创历史最好水平。在去年基数较高、行业面临困难和挑战增多的情况下，今年钢铁行业要稳运行、稳效益殊为不易。

得益于鞍本整合深入推进，鞍钢集团首季利润总额、净利润、铁精矿产量均创历史同期最好水平，实现营业收入895.76亿元，同比增长39.43%；利润总额83.05亿元，同比增长13.2%；净利润68.39亿元，同比增长13.29%；铁精矿产量1298.13万吨，同比增长3%。

同期，中国宝武营业收入、利润总额同比增长，首钢集团利润总额同比增长55.4%。

综合各企业情况看，今年一季度，主要钢铁企业效益指标实现开门红，但也有部分企业生产经营遇到较大困难。

据中钢协统计，今年一季度，会员钢铁企业营业收入14993亿元，同比下降3.26%；利润总额553亿元，同比下降25.8%，环比呈逐月回升趋势。企业资产负债结构进一步优化，3月末，会员钢企资产负债率为61.08%，同比下降1.73个百分点。

受供暖季错峰生产、疫情多点散发、人员和物资流通受限等多重因素叠加影响，一季度钢材市场需求相对较弱。一季度，主要用钢行业实际钢材消费同比下降5%，其中建筑业下降7%，制造业下降2%。同期，我国钢材表观消费量约2.35亿吨，同比下降9.5%。

在钢材消费尚未实质性启动的情况下，我国钢铁生产处于低位运行状态。一季度，我国钢产量2.43亿吨，同比下降10.5%；钢材产量3.12亿吨，同比下降5.9%。

由于钢铁业供需总体实现动态匹配，钢材价格保持了相对稳定。数据显示，一季度，国内市场钢材价格波动上行，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为135.92点，同比上升4.38%。

不过，原材料成本大幅上升等因素压缩了行业盈利空间。一季度，会员钢铁企业平均销售利润率为3.69%，同比下降1.12个百分点。

钢铁需求有望启动

今年，我国继续实施粗钢产量压减政策，遏制粗钢产量过快增长，有利于钢铁业实现供需平衡。而市场需求“旺季不旺”，给钢铁业运行带来新困扰。

3月份以来，国内疫情呈现局部聚集和多点散发态势，下游钢材需求启动较慢。钢铁市场的“金三银四”行情并未如期而至。

“前期被抑制的需求不会消失，后期总体需求会有所改善。”中钢协副秘书长石洪卫表示，我国今年国内生产总值增长目标是5.5%左右，稳增长是主旋律。预计今年下半年的钢材消费不会弱于去年下半年，今年钢材消费量将基本与去年持平。

4月26日召开的中央财经委员会第十一次会议强调，全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，令钢铁业备受鼓舞。

基础设施建设是钢材消费的重点领域，也是稳定钢材消费的核心领域之一，对钢材消费的直接拉动作用十分明显。据测算，2021年基础设施建设消费钢材量接近2亿吨，约占全国钢材消费量的五分之一。

冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创认为，考虑到基础设施投资钢材消费强度和价格因素的影响，预计2022年基础设施建设带动新增钢材消费约1000万吨，对稳定钢材需求、增强需求预期具有重要意义。

着眼今年全年形势，中钢协分析认为，后期在国家稳增长的目标下，随着疫情形势的缓解和多重政策发力，钢材需求将加速释放，钢铁生产逐步恢复正常，需求增幅预计大于产量增幅，市场供需格局将有所好转，钢铁行业总体将保持平稳运行。

持续强化资源保障

今年以来，国际大宗商品市场波动较大，对钢铁业运行也形成冲击。3月末，中国铁矿石价格指数进口矿价格为158.39美元/吨，比年初上涨33.2%。近期，进口铁矿石价格又持续下挫。

铁矿石对外依存度高、定价权缺失，是我国钢铁业的一大软肋。站在产业链稳定可持续发展的高度，中钢协推进落实资源保障“基石计划”，该计划旨在切实改变我国铁资源来源构成，推动国内新铁矿资源开发、境外新增权益铁矿、废钢资源回收利用，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。

据中钢协副秘书长鲁兆明介绍，国家有关部委高度重视“基石计划”和钢铁行业资源保障工作，已经启动并积极开展相关工作。

近期，国家发展改革委产业司组织召开了由工信部、财政部、自然资源部、生态环境部、国家矿山安全监察局、国家税务总局等7部门相关司局及中国钢铁工业协会、中国冶金矿山企业协会参加的铁矿项目推进座谈会，重点围绕当前我国矿山开发现状、面临的堵点卡点、下一步工作举措展开交流。

钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室也于近期向有关地区印发通知，就加快推进铁矿项目建设工作提出明确要求。据了解，有的地区已经按照通知要求成立了工作专班，积极推进铁矿项目建设。

数据显示，今年1月至3月，我国黑色金属矿采选业固定资产投资额累计增速同比增长89.8%，较去年同期增长83.3个百分点。

“解决铁矿石保障问题的基础是加大国内铁矿资源勘查开发力度，提高国产矿的自给率。”有关业内人士表示，当前加快国内铁矿开发，比以往更加具有潜力和空间。国家有关部门加大政策支持力度，我国铁矿资源保障能力有望明显提高。

(责编：罗知之、陈键)