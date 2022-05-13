姚 进

原标题：跨境资本流动保持平稳有基础

近日，国家外汇管理局公布的一组数据令人振奋。统计显示，今年一季度，直接投资净流入650亿美元，保持在较高水平。其中，来华直接投资净流入1070亿美元，创下新高。这反映出在我国经济长期向好，坚持国内高水平开放和不断优化营商环境的背景下，外资在华投资兴业意愿较强。同时，我国对外直接投资净流出420亿美元，显示出企业对外直接投资有序进行。

直接投资等国际收支基础性顺差保持一定规模，可以发挥稳定跨境资金流动的作用。当前，美联储货币政策加速紧缩，对各国跨境资本流动产生的溢出影响引发广泛关注。从历史经验看，受到冲击比较大的主要是一些基本面有短板和弱项的经济体。对于一个经济体的国际收支和跨境资本流动来说，美联储加息的确是重要的外部影响变量，但是根本因素还在于自身宏观基本面和市场基础。

应当看到，国内经济运行总体保持在合理区间，经济韧性仍然较强。今年以来，我国坚持稳中求进工作总基调，稳增长政策持续发力，支持实体经济力度也在加大，这些都有助于稳定经济的基本盘。同时，我国经济结构也在持续优化，创新驱动态势明显，经济中长期稳中向好的基本面不会改变，这将继续吸引各类资金投资国内市场，直接投资项下还会呈现资金净流入。

直接投资保持净流入，也离不开多年来相关部门持续深化跨境投融资便利化改革。以近日出台的“金融23条”为例，其中在便利企业开展跨境融资方面提到，支持符合条件的高新技术和“专精特新”中小企业开展外债便利化额度试点；支持非金融企业的多笔外债共用一个外债账户；支持企业以线上方式办理外债登记。不难发现，“专精特新”中小企业是首次被纳入试点范围。这些举措主要是为了降低外贸企业融资成本，便于外贸企业充分利用国内国际两个市场、两种资源，支持外贸企业从海外获取低成本的融资。

受外部因素影响，近期对跨境资金流动产生扰动的主要是证券投资，不过其占比并不大。近年来，证券投资在跨境投融资中表现越来越活跃，但与直接投资等长期稳定性的投资相比，证券投资对市场比较敏感，而且由于交易便利，流动性也较强，容易出现流入增加或流出的现象。可以说，跨境证券投资短期波动是全球市场的普遍特征，这对越来越开放的金融市场来说是正常现象，中国跨境证券投资阶段性调整也属于市场的自然反应。

跨境证券投资短期调整没有改变我国跨境资金流动总体均衡的格局，也不会改变外资长期投资意愿。应当看到，中国是吸引外资大国，也是对外投资大国，资本流入和流出规模都很大，具有强大的国际国内资源配置能力和影响力。即便出现证券市场资本较大规模流出情况，我国也有能力进行有效对冲和动态管理，避免资本与金融项目收支出现较大逆差。相信未来长期价值投资仍是外资流入的主要考虑因素。我国将继续深化跨境投融资便利化改革，便利更多国际资本在我国投资兴业，并支持和鼓励我国资本及企业走向世界。

(责编：罗知之、陈键)