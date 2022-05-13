原标题：首个国家碳计量中心获批筹建

本报北京5月12日电（记者陈海波）国家市场监管总局日前批准依托内蒙古自治区计量测试研究院筹建“国家碳计量中心（内蒙古）”，这是该局批准筹建的首个国家碳计量中心，将发挥计量基础支撑保障作用，助力碳达峰碳中和目标实现。

市场监管总局介绍，计量是实现温室气体排放“可测量、可报告、可核查”目标的重要保障，对如期实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。国家碳计量中心建设是推动计量更好融入国家、地方碳达峰碳中和工作大局的重要举措，为国家层面建立完善碳达峰碳中和计量体系提供支撑。

内蒙古自治区计量测试研究院成立了国家城市能源计量中心（内蒙古），建立了重点用能单位能耗在线监测系统，实现了重点用能单位煤水电气油热等能耗数据在线监测分析，建立了标准化碳计量实验室，具备温室气体排放核算、森林草原碳汇量分析等能力。市场监管总局表示，依托该研究院筹建国家碳计量中心（内蒙古），能够发挥内蒙古资源、生态、区位等优势，紧密对接国家碳达峰碳中和目标要求，积极探索碳计量路径和模式，引导全国各地计量技术机构更好服务碳达峰碳中和目标实现，具有重要的试点示范和引领带动作用。

据了解，国家碳计量中心（内蒙古）将通过开展碳计量重大问题攻关，加强碳计量技术研究和支撑能力建设，加强碳计量数据的采集、分析、评价和应用，加强碳计量人才培养，搭建为政府、行业、企业提供的差异化、多样化、专业化的碳计量公共服务平台，更好发挥计量支撑碳达峰碳中和的基础性作用，服务国家生态文明建设和经济社会可持续发展。

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