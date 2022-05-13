5月12日，国美零售控股有限公司（以下简称“国美”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）在北京正式签署战略合作协议。双方将充分发挥各自优势，围绕国美全零售生态共享平台，在门店数字化运营管理、全渠道数字化营销、智能终端物联等领域共享共建，共同推动全零售新业态的发展。

签约仪式现场。（受访者供图）

据了解，此次战略合作将从国美集团业务场景和价值创造出发，通过多种技术手段形成响应敏捷、成本可控、安全性高的集团混合云数字基础架构，支撑国美集团总部与零售、金融、房地产、制造等产业公司的数字化运营管理能力。根据战略协议，双方还将结合广告、CDP等数字化营销工具优化国美公域品牌曝光及私域流量运营，以数字化重构“人、货、场”，实现零售全渠道一体化的精准数字化营销，推动行业模式创新、提高商家服务效率，切实提升消费者粘性及满意度。

国美控股集团CEO杜鹃表示，国美建设和运营好“全零售生态共享平台”，离不开信息化、智能化的科技和应用赋能。相信双方通过本次优势互补的战略携手，定会实现“1+1＞2”的共享共建共赢效应。国美将重点整合华为在智能交互、智能联接、智能中枢等方面的领先科技和应用解决方案，加速构建起“云网边端”协同的“国美全零售”一体化智能运营系统，加速实现零售的数字化、物联化、智能化高效运营。

华为高级副总裁、华为云CEO张平安表示，进入数字经济时代，各行各业的信息化、数字化、智能化进程不断加快，零售行业新业态也正在蓬勃发展。作为零售数字化转型的基础，云计算的基础设施和服务，也已成为国美战略的重要发力点。相信通过本次战略合作，双方将共同建设面向未来的零售数字化能力体系，支持国美和行业的高质量发展做出贡献。

据介绍，为进一步推进线下门店的数字化升级，国美将携手华为在门店标准IT装备与服务、门店作业管理、设备设施管理及零售门店一站式运营等方面展开深度合作，共同打造全零售智能门店样板，推动提升门店运营效率和全生命周期运营管理水平。

(责编：董童、李源)