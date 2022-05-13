资料来源：国家统计局。制图：杨曦

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当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。如何看待当前中国经济形势？如何确保经济运行保持在合理区间？近日，国家统计局党组成员、副局长盛来运在接受人民日报专访时表示，尽管疫情对部分地区生产生活带来较大影响，但总体上看，是阶段性的、短期的、外在的。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展的政策效应逐步显现，疫情冲击有望逐步减弱，前期因疫情压抑的经济活动也将不断释放，经济有望迎来复苏的拐点。

盛来运指出，预期转弱是当前经济运行中一个比较突出的问题。稳预期要多管齐下、长短结合、对症下药、久久为功，特别是要“固根本、稳政策、纾困难、激活力”。

“固根本”是要着力稳定宏观经济大盘。加大宏观调控力度，抓紧谋划增量政策工具，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展主要预期目标。

“稳政策”是要保持政策的连续性稳定性。越是在困难时期，越要保持定力，向市场传递清晰稳定的政策信号，这有助于市场主体早谋划、早决策、早行动。

“纾困难”是要加大针对困难市场主体、困难群体的帮扶力度，早出台、早实施一揽子纾困举措。

“激活力”是要坚定不移推进改革创新，纵深推进“放管服”改革，为企业营造更好发展环境，让企业享受到更多改革红利。

(责编：杨曦、吕骞)