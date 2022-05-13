人民网北京5月13日电 （记者赵竹青）诚信是科学精神的必然要求。恪守科研诚信是从事科技工作的基本准则。记者从中国科学院获悉，5月11日，中国科学院科研道德委员会发布《关于在科技奖励推荐过程中常见问题的诚信提醒》，倡导在科技奖励申报过程中的诚实守信行为。

针对当前科技奖励推荐、申报过程中存在的不规范问题，中国科学院科研道德委员会今年给出7条提醒：提醒推荐单位及推荐人对材料的真实性、准确性负责，反对任何弄虚作假行为；提醒推荐人充分征求所有完成人意见，在协商一致的基础上形成排名顺序；提醒推荐单位切实履行审核把关职责；提醒多机构合作的研究成果共同协商申报材料；提醒申报人提供原始的伦理审查结果，反对为申报奖项而临时补做伦理审查；提醒推荐单位及推荐人切勿夸大研究成果的学术价值、示范效果和经济效益；提醒提高自律意识，不主动打听、私下联系评审专家，影响干预评审过程。

实际上，自2018年以来，中国科学院科研道德委员会已经以“提醒”的方式连续5年倡导诚实守信行为，内容涉及署名问题、生物伦理、原始记录、在媒体上发布学术成果等，基本上涵盖了科研活动的全过程，以帮助科研人员练好“自律”内功，涵养良好的科研学风。这些提醒内容，有的源自科学共同体的相关规范，有的来自学术界的基本共识，有的来自学术传统或惯例，并进行了重新阐释和再次强调。

在2018年首次发布的提醒中，中国科学院科研道德委员会总结了学术论文署名中的常见问题和错误，并提醒每位科研工作者“珍惜学术荣誉、抵制学术不端行为，将科研诚信贯穿于学术生涯始终”；针对发生在2018年底的“基因编辑婴儿”事件，中国科学院科研道德委员会2019年的提醒聚焦生物医学领域中科研伦理问题，提醒科研工作者和相关研究机构遵纪守法，牢记《赫尔辛基宣言》等国际生物医学伦理的基本准则，恪守科研伦理这一基本社会责任，对各类信息和数据严格保密，并在发布成果时严谨客观；2020年的提醒总结了科研原始记录这一环节的常见问题或错误，并给出指导规范；2021年，针对科研成果宣传中的浮躁现象，中科院科研道德委员会给出“对学术成果的适用条件作出必要说明，避免公众误解”等7条提醒。

中国科学院科研道德委员会有关负责人表示，科研诚信是科技创新的基石。科研诚信建设是一项长期任务，需要持之以恒的决心，又需要行之以稳的坚持，更需要落之以细的举措。诚信提醒是一个很好的切入点，是实现诚信教育和预防惩戒的有力抓手。中国科学院作为国家战略科技力量主力军，五年来以陆续发布科研诚信提醒的方式，突出重点、层层深入地不断筑牢科研诚信的基石，营造风清气正的学术氛围。通过诚信提醒，可以使科研人员牢记从事科技创新工作的初心，明确身为国家人做国家事担国家责的使命，赓续唯真求实协力创新的厚重院风，从而为建设世界科技强国作出实实在在的贡献。

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