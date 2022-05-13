人民网北京5月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年第一季度，人民银行依法对7家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从2000元至4万元人民币不等。

被处罚的单位包括便民服务中心等公共服务机构以及停车场、保险公司、医疗机构等。违法事实包括拒绝公众使用现金支付疫苗接种费、拒绝公众使用现金支付保费、拒绝公众使用现金缴纳养老保险、拒绝公众使用现金支付停车费、拒绝公众使用现金支付核酸检测费等。

据介绍，人民银行坚持宣传引导与严肃惩治相结合，持续推进整治拒收人民币现金工作。对核实为拒收人民币现金的，人民银行依法处罚并予以曝光，切实保护消费者的合法权益，维护人民币法定地位。

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