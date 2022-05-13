人民网北京5月13日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近年来，银保监会指导保险业积极作为，加快推进巨灾保险工作。截至2022年3月31日，地震巨灾保险共同体累计为全国1674万户次城乡居民提供6424亿元的巨灾风险保障，累计支付赔款7037万元，在地震灾害救助中发挥了积极作用。

具体来看，一是从地震巨灾入手，联合相关部门出台《建立城乡居民住宅地震巨灾保险制度实施方案》等文件，建立地震巨灾保险制度规范。二是指导40多家保险公司组建中国城乡居民住宅地震巨灾保险共同体，聚集行业力量，提升保障能级，推动地震巨灾保险制度落地。三是指导地方结合自身风险特点开展试点，推动巨灾保险在广东、四川等十多个省市落地，形成发展合力和示范效应。

银保监会将持续推进巨灾保险工作，指导保险业运用好创新思维和系统观念，在产品定价、技术服务等方面大胆创新，全面激发巨灾保险发展潜力，加快构建包含地震、台风、洪水、强降雨、泥石流等灾害在内的多灾因巨灾保险体系，充分发挥巨灾保险在国家应急管理体系中的重要作用，让巨灾保险成果更好惠及广大人民群众。

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