人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，5月12日，中消息发布了《“五一”消费维权舆情分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，今年“五一”假期消费“吐槽”信息主要集中在交通出行、产品质量、网络游戏、游乐项目四个方面。

据介绍，中国消费者协会利用互联网舆情监测系统，对2022年4月30日—5月5日期间相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。监测发现，今年“五一”假期消费“吐槽”信息主要集中在交通出行、产品质量、网络游戏、游乐项目四个方面，与假期主要消费场景大体吻合，接触型消费、实物型消费依旧是消费者吐槽热点场域。

《报告》数据显示，在4月30日至5月5日共计6天监测期内，共收集“五一”相关“消费维权”类信息9854873条，日均信息量约164万条。监测期间，“消费维权”信息每日相关舆情数量较为均衡，假期首尾两日信息量较多，5月5日最多，为1858246条。

在交通出行方面，《报告》显示，监测期内，共收集“交通出行”类负面信息300639条，日均信息量50107条。舆情信息量假期首尾较多，4月30日信息量最多，为62032条。交通出行类舆情信息主要聚焦在两个维度：一是交通工具，舆情讨论主要围绕特斯拉屏幕深夜自动播放惊悚音频的当事人爆料展开；二是高速服务区新能源车充电价格贵，网友吐槽较为集中。典型案例有“特斯拉屏幕深夜自动播放惊悚音频”和“和网友吐槽高速服务区新能源车充电贵”。

在产品质量方面，《报告》显示，监测期内，共收集与“产品质量”相关负面信息264509条，日均信息量44085条，4月30日最多，为62943条。产品质量类信息在假期舆论场的聚集，带有一定偶然性。舆情触发或与两个因素有关：一是消费升级与高质量发展背景下，消费者对产品质量的持续高度关注；二是假日期间网民对相关议题的围观讨论意愿相对较高。典型案例有“lululemon因以次充好被罚”。

在网络游戏方面，《报告》显示，监测期内，监测期内，共收集“网络游戏”类负面信息197720条，日均信息量32953条。监测周期内，舆情信息量呈增长趋势，5月5日达到高峰，为50123条。峰值出现，与腾讯Q币充值大面积取消97折优惠登上微博热搜关联度较高。

在观光游乐方面，《报告》显示，监测期内，共收集“观光游乐”类负面信息165675条，日均在27613条左右。5月3日舆情信息量最高，为48619条。五一期间，游乐项目舆情较为集中。兰州野生动物园观光车侧翻造成人员伤亡事件，舆情和媒体关注较多；此外，个别乐园游乐设施突发故障导致游客被困，虽未造成人员伤亡，但因涉及消费安全问题，舆情讨论热度较高。

《报告》分析指出，今年“五一”假期消费“吐槽”信息集中的四方面议题中，“交通出行、网络游戏、游乐项目”三个假日消费场景的舆情聚集，说明假日消费供给还存在不足。

对此，中消协建议，一是从立足发展质量，助推消费升级角度出发，加快与公共服务供给相关的消费基础设施完善及综合服务质量提升的步伐。

二是从引导合规经营，提振消费信心角度出发，加强对网络消费服务特别是游戏服务行业的监督与监管。

三是从压实安全责任，确保消费放心角度出发，强化人民生命、财产安全守护，防范遏制游乐场所安全事故发生。

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