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首个国家碳计量中心获批筹建 助力碳达峰碳中和目标实现

2022年05月13日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局批准依托内蒙古自治区计量测试研究院筹建“国家碳计量中心（内蒙古）”。据了解，该中心是市场监管总局批准筹建的首个国家碳计量中心。

计量是国家质量基础设施的重要内容，是能源资源高效利用、产业结构深度调整、生活方式绿色变革、经济社会绿色转型的重要支撑，是实现温室气体排放“可测量、可报告、可核查”目标的重要保障，对如期实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。

据了解，市场监管总局围绕碳达峰碳中和工作需要，近期正式启动国家碳计量中心建设工作，系统性开展碳计量重大问题的研究，深入开展碳计量监督支撑和服务能力建设。国家碳计量中心建设是推动计量更好融入国家、地方碳达峰碳中和工作大局的重要举措，有利于进一步发挥计量的基础保障作用，为国家层面建立完善碳达峰碳中和计量体系提供支撑。

内蒙古是我国重要的能源和战略资源基地，也是我国北方重要生态安全屏障。据了解，内蒙古自治区计量测试研究院成立了国家城市能源计量中心（内蒙古），建立了重点用能单位能耗在线监测系统，实现了重点用能单位煤水电气油热等能耗数据在线监测分析，建立了标准化碳计量实验室，具备温室气体排放核算、森林草原碳汇量分析等能力。依托内蒙古自治区计量测试研究院筹建国家碳计量中心（内蒙古），能够发挥内蒙古资源、生态、区位等优势，紧密对接国家碳达峰碳中和目标要求，积极探索碳计量路径和模式，引导全国各地计量技术机构更好服务碳达峰碳中和目标实现，具有重要的试点示范和引领带动作用。

据悉，该中心将通过开展碳计量重大问题攻关，加强碳计量技术研究和支撑能力建设，加强碳计量数据的采集、分析、评价和应用，加强碳计量人才培养，搭建为政府、行业、企业提供差异化、多样化、专业化的碳计量公共服务平台，更好发挥计量支撑碳达峰碳中和的基础性作用，服务国家生态文明建设和经济社会可持续发展。

(责编：王震、高雷)

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