人民网北京5月13日电 （记者乔雪峰）近日，上海航运交易所发布4月全球主要港口远洋国际集装箱船舶平均在港、在泊时间，4月中国主要港口综合服务水平保持平稳，欧美主要港口在港时间增长。

全球集装箱吞吐量前20大港口中，中国占9席。数据显示，4月份中国港口船舶平均在港时间、在泊时间分别为1.80天（上期1.78天）、1.07天（上期1.10天），与上期环比基本持平，优于其他11个国外主要港口船舶平均在港在泊时间。

其中，上海港平均在港时间2.12天，同比下降34.0%。美西主要港口平均在港时间较长，洛杉矶港和长滩港在港时间分别为7.80天和6.98天。其他欧美港口平均在港时间也呈现上升趋势，其中纽约港和汉堡港船舶平均在港时间分别为3.88天和4.19天，同比分别增长67.2%和92.2%。

“上海港是我国第一大集装箱港口，保障上海港正常运转是确保物流供应链畅通稳定的重要环节。目前，上海港船舶接卸正常，生产平稳增长，集疏运平稳有序恢复，枢纽功能运转良好。”交通运输部安全总监李国平接受记者采访时表示，4月上海港完成集装箱吞吐量308.5万标箱，为去年同期的82.4%，上海港的集装箱吞吐量已经恢复到去年的八成。1-4月累计完成1534.8万标箱，同比增长1.8%。5月以来上海港集装箱吞吐量也继续保持恢复性增长的良好势头。

李国平表示，根据党中央、国务院的决策部署，交通运输部充分发挥国务院物流保通保畅工作机制作用，采取了以下积极措施保障上海港的货运畅通：

一是建立水运保通保畅工作专班。针对上海港开展每日调度，强化区域联动，坚持“一事一协调、一事一处理”，全力协调保障上海港畅通运转。

二是全力保障港口全天候作业。上海分区封控以前，上海港就提前安排了2万名职工、作业人员进驻港口，实行闭环管理，保持24小时不间断作业。针对疫情期间上海港的运行特点，又采取了加强冷藏箱、危险品箱堆存率库存疏解，港口堆存能力和作业效率一直保持在较好水平。

三是做好上海港外贸航线船舶运力保障。引导中远海运集团等班轮公司保障在上海港挂靠的航线航班和舱位增加投入，增加现货市场在线订舱的舱位投放量，使集装箱运力和舱位有较为充足的保障，主要是提供舱位和航班的保障。

四是逐步畅通公路集疏运。及时推广应用上港集团电子防疫通行证，目前已发放超过80万张。及时协调解决集卡通行不畅的问题。目前上海港集卡进港车次大幅回升到2万辆次以上。

五是加快推进“公改水”“公改铁”。充分发挥长三角地区水网优势，统筹协调内河港和铁路货运站，引导增加支线船舶和铁路运输班次。4月份，上海港水水中转占港口集疏运的比重达到65%，比3月份增加13.5个百分点。

(责编：王震、高雷)