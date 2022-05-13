人民网北京5月13日电 （记者乔雪峰）近日，住房和城乡建设部、国家邮政局两部门联合发布《关于做好疫情防控期间寄递服务保障工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出，在做好疫情防控的前提下，坚持“能开则开、能出则出、能进则进”，有序做好邮政快递分拨中心、经营网点（含快递服务站）的解封和人员放行工作，支持邮政快递企业进入住宅小区、商务楼宇、各类园区和相关单位提供正常的寄递服务，畅通民生服务保障寄递渠道，为社会运转和群众生活提供便利。

《通知》指出，邮政快递分拨中心、经营网点（含快递服务站）不直接涉及疫情的，不得以疫情管控为由实施封控管理。直接涉及疫情的，邮政快递企业应当积极配合卫生防疫部门取样检测。样本检测结果合格并满足当地疫情防控部门相关条件的，应当及时解封。恢复运营前，邮政快递企业要进行一次全面消杀。封控区域内的经营网点（含快递服务站）应当划定专用通道，保障末端畅通。

《通知》指出，支持邮政快递从业人员在符合疫情防控要求的前提下，提供末端揽投服务。受疫情影响的地区，物业服务企业或其他住宅小区管理单位要在街道社区指导下，根据当地联防联控机制和防疫要求，积极配合邮政快递企业开展群众基本生活必需品寄递服务。在满足防疫要求的情况下，可以通过发放通行证、登记备案等方式，加强邮政快递从业人员进出管理。封控区域内，原则上只允许开展防控物资、药品和生活必需品的无接触投递，物业服务企业与其他住宅小区管理单位，可要求邮政快递企业投递至住宅小区指定位置，避免邮政快递从业人员与住宅小区内人员直接接触。

支持智能快件箱运营企业加强智能投递设施建设。对于设立在邻近住宅小区出入口的智能快件箱，在满足疫情防控要求、做好人员安全防护的前提下，可作为疫情期间快件无接触投递设施充分利用，运营机构要做好智能快件箱消杀工作。尚未设立智能快件箱的，可以划定出特定区域或设置临时收投设施，推广定点收寄、定点投递、预约投递等无接触服务方式，减少人员直接接触。在有条件的产业园区、高校、住宅小区等，鼓励推广使用无人车、机器人等新型投递方式。

国家邮政局相关负责人表示，邮政快递企业要严格按照疫情防控要求，为从业人员配备必要的防护物品、设施，加强邮政快递车辆及邮件快件的消毒、通风工作。要认真做好从业人员健康监测，作业期间一律佩戴口罩，积极配合物业服务企业或其他住宅小区管理单位做好登记备案、体温检测等工作。鼓励有条件地区为邮政快递从业人员提供定期免费核酸和抗原检测。

此外，《通知》还指出，各级住房和城乡建设部门要配合地方有关部门，将物业服务企业纳入当地疫情防控体系，协助解决物业服务企业在防疫工作中遇到的实际困难，指导物业服务企业做好物业管理区域内的疫情防控工作，切实保障一线物业服务从业人员必要的个人防护物品和消毒物资。鼓励有条件的地区按照政府向物业服务企业购买公共服务的方式，给予物业服务企业一定补偿。

(责编：王震、高雷)