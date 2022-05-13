人民网北京5月13日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，今年入汛以来南方最强降雨过程开启后，广东、广西、福建、浙江、云南、四川等地出现暴雨、大暴雨，局地特大暴雨。今天上午10时，中央气象台继续发布暴雨黄色预警。

据了解，结合当前南方强降水形势，中国气象局对气象防灾减灾工作进行再部署、再强化、再落实。中国气象局党组书记、局长庄国泰表示，各地气象保障服务持续跟进、行动有力，呈现出预报早、服务早、联动好、效果好的良好态势。要把“人民至上、生命至上”理念落到实处，继续配合相关部门做好工作，切实筑牢气象防灾减灾第一道防线。

降雨方面，下一步如何发展？预计未来三天，华南强降雨范围将逐渐缩小、强度减弱，但华南沿海仍有暴雨到大暴雨。受冷空气影响，今明两天，四川南部和东部、陕西南部、重庆中西部、云南北部和东部、贵州北部等地部分地区有大雨或暴雨。

气温方面，5月13日至17日，南方地区大部、西北地区中西部以及新疆西部等地将有4至6℃降温，其中江南南部、华南东部、四川盆地东部、西北地区西南部等地的部分地区降温可达8℃以上。上述部分地区并伴有4至6级大风，阵风7至9级。

气象专家提醒，华南地区降雨虽有明显减弱，但沿海地区仍雨势较强，公众需关注强降雨、短时强降水等强对流天气可能引发的城乡内涝、山体滑波、山洪等灾害，远离气象灾害风险较高的地区，注意安全。

(责编：王震、高雷)