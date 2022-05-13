试验列车通过京广高铁郑州东站。受访者供图

人民网北京5月13日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，5月13日，京广高铁建设安全标准示范线取得重大成果，京武段拉通试验圆满成功， 6月20日起北京至武汉间将率先常态化按时速350公里高标运营。北京至武汉间最短运行时间压缩至3小时48分，旅客出行体验进一步提升。

国铁集团相关负责人表示，届时将同步增加开行大站直达高品质标杆列车和智能复兴号动车组，推出静音车厢、新型票制等新服务，实施灵活折扣、有升有降、优质优价的市场化票价机制。

国铁集团总工程师叶阳升告诉记者，实施安全标准示范线建设、推动高铁常态化按时速350公里高标运营是一个复杂系统工程，需要综合考量技术条件、市场需求、运营成本、环境整治等各种因素。京广高铁按时速300至350公里标准建设，目前常态化按时速310公里达标运营，2012年12月26日全线贯通以来，积累了系统完善的安全运营管理经验，已累计运送旅客16亿人次，受到沿线群众青睐。

叶阳升指出，国铁集团在对京广高铁基础设施进行全面检测检验和评估的基础上，充分借鉴近年来京沪、成渝等高铁实施安全标准示范线建设的成功经验，实施安全标准示范线建设工程以来，京广高铁京武段率先达到示范线标准，为北京至武汉间常态化按设计的高限标准时速350公里高标运营创造了条件。同时，对开通运营时间较长、隧道占比较高、受外部环境影响较大、线路病害较多的武汉至广州段进行全面整治，为早日达到示范线标准奠定基础。

该负责人介绍，国铁集团对京广高铁京武段集中组织了线路、桥梁、隧道、牵引供电、通信信号等设备设施及视频监控、灾害监测等系统升级改造和补强工程，建成了人防、物防、技防“三位一体”的高铁安全保障体系，目前，各项工程已按计划优质完成。组织本次拉通试验，是全面检验工程质量的关键环节，试验采用时速350公里复兴号动车组和高速综合检测车，对京广高铁京武段上下行轨道、桥梁、通信、信号、接触网等进行了综合检测，对高铁各系统和整体性能按照时速350公里高标运营的要求，进行了科学验证。试验结果表明，各项指标均符合相关规定，下一步进行安全评估和工程验收后，预计6月20日京广高铁京武段将率先实现常态化按时速350公里高标运营。

试验列车在京广高铁保定至正定间运行时速达到385公里。受访者供图

该负责人表示，京广高铁京武段实现常态化按时速350公里高标运营后，北京西至石家庄、郑州东、武汉最快旅行时间将分别压缩至1小时1分、2小时11分、3小时48分。同时，北京西至长沙南、广州南、西安北、南昌西、成都东、贵阳北等跨线运行列车最快旅行时间也将分别压缩至5小时16分、7小时38分、4小时11分、6小时08分、7小时31分、8小时20分。6月20日起，京广高铁京武段增加开行大站直达高品质标杆列车和智能复兴号动车组，推出静音车厢、商务座提质服务和计次票、定期票等新服务举措，根据市场需求，区分季节、时段、席别、区段等，以优化调整后的公布票价为上限，构建多档次、有升有降的执行票价体系，最低折扣6.58折、票价410元，旅客出行将有更多选择。

该负责人表示，京广高铁是“八纵八横”高铁网纵向主通道之一，线路全长2298公里，纵贯北京、河北、河南、湖北、湖南、广东6省市。京广高铁京武段贯穿京津冀协同发展核心区域、中原城市群、长江中游城市群，干线地位十分重要，该区段率先实现常态化按时速350公里高标运营，将进一步压缩各区域间时空距离，密切城市间联系，更好地满足广大人民群众对美好旅行生活的向往。国铁集团将以此为契机，全面优化高铁运行图，充分释放路网效能，进一步改善旅客出行体验，为经济社会发展提供有力支撑。

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