中国核电旗下中核汇能增资扩股募集资金75亿元
2022年05月13日16:58 | 来源：人民网
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据中国核电消息，5月11日，中国核电与7家投资者正式签订《中核汇能有限公司增资扩股协议》，通过释放中国核电持有中核汇能30%的股权募集资金75亿元。本次中核汇能增资扩股是中国核电促进核电核能多用途+新能源产业高质量快速发展的重大举措。
中国核电相关负责人介绍，本次中核汇能增资扩股采用公开挂牌方式开展，共吸引19家主流机构参与摘牌，最终通过遴选方式，引入7家与中核汇能具有重大业务协同效应的产业投资者或实力雄厚的财务投资者。增资所募资金将用于风电和光伏储备项目的开发、建设，以及储能、综合智慧能源、电力增值服务等新业务的开拓。
中核汇能山东公司潍坊风电场（受访者供图）
该负责人表示，公司制定了新能源产业发展“十四五”规划，计划至2025年底新能源在运装机规模达到3000万千瓦，与此同时，为实现新能源产业高质量快速发展，中国核电将中核汇能纳入综合试点改革，推动建立适应于新能源行业特点的市场化机制。本次中核汇能增资扩股是推动落实上述“十四五”规划的重要举措，不仅可增强中核汇能资本实力，加快新能源项目建设，同时可进一步推动中核汇能混合所有制改革、优化股权结构、完善公司治理，建立健全市场化体制机制，并通过与引入的投资者在新能源资源协同、电力市场开拓、投融资支持、金融服务等方面开展深化合作，充分发挥“资本+资源”耦合效应，实现“引资”与“引智”相结合，提升产业核心竞争力，助力中国核电新能源产业高质量快速发展。
(责编：曹淼、李源)
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