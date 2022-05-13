原标题：百度智能云开物入选 “双跨”国家队，“云智一体” 助力制造业由大到强

近日，工信部发布2022年新增跨行业跨领域工业互联网平台（简称“双跨”平台）清单，百度智能云开物申报并入选。

开物是百度智能云在2021年推出的工业互联网平台品牌，以“AI+工业互联网”为特色，与汽车、电子、能源电力、装备制造、钢铁、化工、水务等超过22个行业的300多家标杆企业建立合作，为超过18万家工业企业提供服务，在贵阳、重庆、桐乡、苏州、广州、宁波等16个区域深度落地。

百度集团执行副总裁、百度智能云事业群组负责人沈抖表示，工业是立国之本，强国之基，是技术创新的主战场。百度以集团之力推动开物参选“双跨”平台，就是要持续推动人工智能与实体经济融合创新。成功入选“国家队”，意味着开物要有更大的担当，承担更大的责任。开物将持续深耕工业，攻克关键技术难关，为实体经济高质量发展创造新动能。

百度拥有云、大数据、人工智能、物联网、区块链、VR/AR等全栈技术。在算力方面，百度自主研发了云端通用芯片昆仑。算法方面，飞桨相当于AI时代的操作系统。基于“昆仑+飞桨”自研软硬件，百度智能云开物实现核心技术全栈自主可控。

核心技术自主研发、构建完整的工业AI PaaS平台、平台开放和下沉运营、建设新型职业人才培养模式是百度智能云开物入选的四大优势。

百度副总裁李硕表示，“工业是百度智能云的重要赛道，在打造一个个标杆案例的过程中，百度对助力制造业由大到强的使命感和情怀不断加深，远超过以往从技术商业化上取得的成就感。百度智能云开物从一开始就围绕生产效率和质量等最核心的问题和企业沟通，通过AI带动企业推进数字化。‘云智一体’技术与产品的价值主张，就是把企业最关心的生产效能，产线节拍、仓储物流等领域的数字化，算清成本帐，算明效率帐”。

百度智能云开物坚持跨行业跨领域特色发展，围绕国家重大战略布局，积极响应落实区域重大发展规划。开物将积累的行业、场景解决方案做区域下沉，与地方政府、合作伙伴创新模式、深度合作，形成了全面覆盖长三角、珠三角、成渝等区域，满足市场需求、各有特色、相互带动的创新发展格局。

(责编：董童、李源)