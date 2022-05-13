原标题：同心战疫 创新破局 “平安租赁×海天华南线上直播节”助力实体造血生“机”

引金融活水，助力制造企业高质量发展，作为中国平安旗下专门从事融资租赁的专业子公司，平安国际融资租赁有限公司（以下简称平安租赁）充分发挥“科技+渠道”优势，提升金融服务制造业的科技创新能级，继推出“产业生态直播节”后，平安还与国内制造业设备商开启“直播带货”。近日，平安租赁与海天华南联合举办线上直播节，活动涵盖“了不起的制造人”评选、直播带货等重点环节，助力实体经济焕发新机。

平安租赁携手海天，充分发挥金融优势，在设备采购环节为中小企业提供融资服务，全力支持中小企业转型升级，从而推进实体经济高质量发展。在本次直播节的预热活动中，平安租赁与海天华南特别设置了“了不起的制造人”评选环节。本次合作客户中共有6位具有代表性的企业家入围该评选。5月6日下午，本次直播节正式进入直播带货环节，平安租赁客户经理也在直播现场详细讲解了针对海天客户的优惠融资方案。

面向未来，平安租赁将继续响应国家“服务实体”和“制造强国”战略号召，坚持服务实体经济、推动行业进步、助推产业升级的初心，持续推进产品和业务创新。同时，充分发挥“产业租赁、数字租赁、平台租赁、生态租赁”四张特色名片的优势，进一步丰富设备商在线营销场景，并联合更多合作方为实体企业的产能升级和数字化转型提供差异化、标准化、快捷灵活的金融服务，为小微企业、制造企业健康发展持续赋能助力。

(责编：曹淼、李源)