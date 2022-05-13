普惠价值显现 短视频平台发力泛知识传播
用通俗易懂的方式解释科学现象和理论、用镜头发现生活中的人文艺术、换个有趣的姿势看待财经科技、通过情感慰藉和心理知识改善人际关系……
近年来，网友们的兴趣点正从“猎奇”向“干货”转变。随着互联网视频流量红利见顶，泛知识类短视频悄然兴起，成为新的流量“风口”。不同于娱乐内容的感官刺激，泛知识类短视频将目光聚焦在生活技能、科普知识、学习技巧、分享经验等方面。
在短视频时代，每个人都能成为知识的生产者和传递者。什么是知识？以前，人们会普遍觉得，知识是出现在“课本里”与“课堂上”的硬核智慧；当下，这种“知识”已经升级为动态，有着更强的实用性，存在于每个人的生活里。
以短视频平台快手为例，在分享泛知识的创作者中，既有知名院士、专家学者，也有各行各业的行家里手、民间高手，更有千千万万的普通人，他们共同构建起繁荣的泛知识内容生态。
快手教育垂类用户沙沙，出生在河北保定，是个普通的小镇女孩。她在村庄长大，妈妈只读过小学，父亲虽然上了高中，却一个英语单词也不认识。虽然家境平平，但家人重视她的教育。
2013年，沙沙从清华大学硕士毕业之后，顺利进入一家重点中学，实现了自己的心愿，成为一名英语老师。2020年，沙沙开始向在线教学转型，甚至离开了自己梦想的中学，成为了一名专职的短视频博主。
沙沙认为：“在有着优质资源的课堂上教学生，对他们来说是锦上添花，而在短视频平台分享学习方法，对于那些乡里村里的孩子来说，很可能是雪中送炭”。
有关业内人士认为，短视频的兴起，打破了传统知识传播的金字塔结构，即从金字塔尖向下传导的模式，转向了网状节点传播模式，在这种模式下，人人皆可以是智者。
快手于近日发布的报告印证了这一点，2021年平台泛知识内容播放量同比增长58.11%，全年有超过3300万场泛知识直播。
报告还显示，不同时段的泛知识内容学习，更场景化地反映了人们的日常需求。在快手上，夏季酉时（17至19时）最受欢迎的知识内容是烹饪教学，说明大家都喜欢在晚餐前学习如何做菜；而在亥时（21至23时），乐器相关内容被更多观看，在睡前的时间点上，既是学习，也是放松。
对于无数创作者来说，短视频平台不仅仅是一个分享生活和知识的舞台，他们更能够通过持续分享来增加收入、改善生活。报告显示，2021年有超过2000万用户从快手平台获得收入，其中60%来自中低线城市。同一年，有近5.6亿个农产品订单经由快手电商发往全国各地。
以来自攀枝花的90后果农阿文为例，他在平台上带大家看果园、教大家种水果，不仅自己过上了好日子，还收购了家乡的滞销农产品，带领乡亲们走上了致富路。有恒心者有恒产，阿文在短视频平台成为了现实。
可以看出，互联网让人们看到知识的无限性，也看到了知识的易得性。对此，有专家提醒，需重视“插件式”的泛知识学习，但并不代表系统学习不重要，毕竟“插件”必须依赖于整个“系统”才能发挥作用，“插件式”和“系统性”的学习各有其适用之处。同时，短视频平台也要加强相关内容的监管与审核，防止误导公众的现象发生。
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