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银保监会强化保险资金运用风险监管

2022年05月13日20:44 | 来源：新华社
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为进一步规范保险资金委托投资行为，强化保险机构主体责任，防范委托投资风险，银保监会13日发布《保险资金委托投资管理办法》。

办法明确，要压实委托人责任。保险公司开展委托投资应当充分履行制定资产配置计划和委托投资指引、选择受托人、监督受托人执行情况、评估受托人投资绩效等职责。

办法要求，强化受托人主动管理责任。受托人要设置资产配置专业岗位，加强大类资产配置能力建设；按照监管规定和投资指引要求，独立进行风险判断并履行完整的投资决策流程，全面落实主动管理要求。

银保监会同日发布《关于保险资金投资有关金融产品的通知》，将理财公司理财产品、单一资产管理计划、债转股投资计划等纳入可投资金融产品范围，进一步完善保险资产配置结构。同时要求保险机构明确投资金融产品投后管理责任，配备专业投后管理人员，定期跟踪投资状况，采取有效措施控制相关风险。

银保监会有关部门负责人表示，两个文件的发布有利于全面压实机构主体责任，防范保险资金运用风险，为资本市场提供更多长期资金支持。（记者谭谟晓）

(责编：杨光宇、牛镛)

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