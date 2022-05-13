原标题：完美公司：创新驱动成长，擘画大健康产业发展新蓝图

随着经济社会的快速发展，人民群众对健康的关注和投入越来越高，大健康产业也迎来了新的发展机遇。特别是《“健康中国2030”规划纲要》的深入实施，以及大数据、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，大健康行业的竞争态势正由“资源竞争”加速向“创新竞争”转变。大健康产业要保持蓬勃的增长态势，并实现从量变到质变的飞跃，科技创新是关键。

作为一家从事大健康科技产业的侨资企业，完美（中国）有限公司（以下简称“完美公司”）始终以市场需求为源头，以创新为引擎、以科研为驱动，不断提高自主创新能力，持续打造健康产品，推动产学研结合，满足广大消费者对健康生活的需求，擘画大健康产业宏伟蓝图。

创新驱动，持续打造健康产品

只有拥有优秀的自主创新研究实力，拥有核心竞争力的产品，企业才能在市场立足，才能成为基业长青的“百年老店”。

一直以来，完美公司将产品和技术的创新研发作为企业发展的核心推动力，注重夯实基础、打造科研品牌。从参考已有研究成果，到自主创新研发，完美公司正从“有”的积累大步迈向企业核心竞争力、科技创新力“质”的飞跃。

早在2008年，完美公司就通过了国家实验室认可（CNAS），目前已有500多个认可项目；2017年，完美公司集聚“智能化、数字化、绿色环保”的华南基地正式运行；2018年，完美生命健康科技研究院（以下称“完美生科院”）正式挂牌成立，致力于开展前沿基础研究，与国际一流的技术接轨，解决行业产业化存在的技术瓶颈。作为完美公司最核心、最前沿的研发智慧中心，完美生科院开启了完美公司科研工作的新篇章，完美公司沉淀28年的研发实力得到充分释放。

以化妆品领域为例，2022年《化妆品功效宣称评价规范》正式施行，标志着中国化妆品行业进入功效评价时代。以往盛行一时的概念性故事将难以立足，安全、功效逐渐成为消费者购买化妆品的核心考量标准，这也推动企业不断紧跟市场需求，创新升级。

在产品研发上，完美公司始终致力于保障产品的安全性与功效性，除了在解决核心原料卡脖子问题上下功夫，还针对功效测试体系缺乏的短板，陆续建成从细胞实验到模式生物，再到动物实验到人体临床的安全与功效研究平台。比如，其投入使用的“安全与功能研究中心”，正是完美生科院研发与生产链条里，践行与追求“完美品质”与“安全有效”不可缺少的一环。在健康食品领域，其自主创新开发上市的完美牌益生菌固体饮料、完美餐牌肽藻营养粉、完美牌低聚果糖沙棘茶、臻萃舒复合膳食纤维粉、完美牌芦荟王浆矿物粉、完美牌营养餐、活立多牌一生糖等产品均受到市场好评。

科技创新的积累还体现在专利上。28年来，完美公司累计授权中国专利269件，国外授权专利逾40件，承担国家“十二五”重点科技项目2项、国家级消费品标准化试点项目1项、省级科技项目6项、市级科技项目8项，处于国内领先地位，为品质提升、品类拓展、爆品打造打下了极具竞争力的基础，为大健康产业的科研事业贡献巨大力量。

产学研结合，擘画大健康产业新蓝图

单丝不成线，独木不成林。大健康产业实现高质量发展不能只依靠企业单打独斗，而要推进产学研结合，整合多方资源，实现优势互补，互利共赢。在基础科学研究上，科研院校更有优势；而企业的优势是对市场需求的精准洞察，以及把实验室产品转化成商品的能力。

依托旗下生命健康科技研究院、科技公司等，完美公司联合多个科研院校和行业协会组织，建立创新平台、联合实验室及产业投资基金，共同推动健康产业前沿技术成果的孵化与快速转化。

近年来，完美公司先后与江南大学、中国中医科学院中药研究所、中山大学、中国食品发酵工业研究院有限公司、华南理工大学、暨南大学、上海交通大学、美国新泽西州立罗格斯大学等开展项目合作研发，充分挖掘和应用科研先进成果，为产品的开发转化提供理论依据和科学证据，并将其转化成为具有商业价值和满足消费需求的适销产品，取得了良好社会效应与市场效果。

以其“基于食源性低聚肽的营养功能性食品的开发及产业化”项目为例，该项目采用产学研合作模式，联合中国食品发酵工业研究院等国内行业权威科研机构，进行科技攻关及技术转化。该项目能够提升我国食源性低聚肽的研发水平、促进食源性低聚肽产业发展，有效服务于我国食品工业发展的战略需求。据悉，该项目不久前荣获中国食品工业协会科学技术奖一等奖。

当前，完美公司已拥有广东省省级企业技术中心、广东省芦荟与生物活性肽工程技术研究开发中心、完美天然植物资源院士工作站等11个创新平台，同时联合产业链上下游科研资源以及国内外著名院校建立了9个联合实验室。从“生物活性肽”“天然植物”“中医药”“微生态”四大研究领域，到“科技创新”“成果转化”“项目孵化”三大目标路径和研究方向，完美公司主动与多方开展合作，通过优势互补、蓄力共赢，持续输出核心科技内涵产品，为消费者带来更优质的完美产品，凝聚起推动大健康产业稳定发展的“完美力量”。

强化责任，以科普推动产业健康发展

科普好比科研的土壤，只有土壤肥沃了，科技创新才能结出更丰硕的果实。除了加强产品研发以外，完美公司还主动承担起推广宣传、普及健康知识的责任，在为消费者提供优质健康产品的同时，主动履行健康中国行动的企业责任。

面对健康刚需，广大消费者的营养健康观念还有提升空间。一方面，信息爆炸的时代，养生保健信息鱼龙混杂、良莠不齐；另一方面，知易行难，有了知识，行动力跟不上，很难建立起健康的生活方式。

为此，完美公司积极承担推广宣传、普及健康知识的社会责任，包括开放完美“透明工厂”参观、开展食品安全科普教育展、制作科普宣传资料等，一系列活动旨在进一步提高消费者对保健食品的认知能力，正确引导消费者选购健康食品。

针对互联网传播的特点，完美公司充分利用数字化平台，比如“油葱”小程序中的直播“健康+课堂”，通过开展专家网课等，将专业科研语言变成通俗易懂的科普知识，用数字化赋能大健康，打造一个智能化、个性化、生活化的营养健康服务平台。2022年3月，由国家市场监管总局特殊食品司主办的“保健食品大家谈”科普宣传作品征集活动获选作品名单出炉，完美公司的科普宣传作品《一张图带你了解蛋白质》更是从一千多件作品中脱颖而出，入选为优秀作品。这充分说明了完美公司以实际行动践行企业主体责任，积极为广大消费者提供科普教育。

未来，完美公司将继续紧跟“健康中国”战略部署，“以创新为引擎、以科研为驱动”，致力于发展前沿科技研究，增强企业核心竞争力，推动企业稳健发展，为广东乃至国家经济社会发展和实现人民美好生活贡献积极力量。

(责编：董童、李源)