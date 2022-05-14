京广高铁京武段将常态化按时速350公里运营
北京西至石家庄、郑州东、武汉最短运行时间将分别压缩至1小时1分、2小时11分、3小时48分
2022年05月14日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月13日电 （记者陆娅楠）5月13日，京广高铁建设安全标准示范线取得重大成果，京武段拉通试验圆满成功，6月20日起北京至武汉间将率先常态化按时速350公里高标运营，北京至武汉最短运行时间压缩至3小时48分。
京广高铁是“八纵八横”高铁网纵向主通道之一，线路全长2298公里，纵贯北京、河北、河南、湖北、湖南、广东6省份。京广高铁京武段实现常态化按时速350公里高标运营后，北京西至石家庄、郑州东、武汉最短运行时间将分别压缩至1小时1分、2小时11分、3小时48分。同时，北京西至长沙南、广州南、西安北、南昌西、成都东、贵阳北跨线运行列车最快旅行时间也将分别压缩至5小时16分、7小时38分、4小时11分、6小时08分、7小时31分、8小时20分。
《 人民日报 》（ 2022年05月14日 01 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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