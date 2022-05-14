前4月我国进出口总值同比增长7.9%（新数据 新看点）
2022年05月14日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月13日电 （记者杜海涛）据海关统计，今年前4月，我国进出口总值12.58万亿元，同比增长7.9%。其中，出口6.97万亿元，增长10.3%；进口5.61万亿元，增长5%；贸易顺差1.36万亿元，增加39.2%。
海关统计显示，前4月，我国外贸结构持续优化。一般贸易进出口增长、比重提升。一般贸易进出口8.01万亿元，增长11.2%，占外贸总值的63.6%，比去年同期提升1.9个百分点。
对东盟、欧盟、美国和韩国等主要贸易伙伴进出口增长。前4月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为1.84万亿元，增长7.2%，占我国外贸总值的14.6%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口3.97万亿元，增长15.4%。
民营企业进出口快速增长、比重提升。前4月，民营企业进出口6.1万亿元，增长11%，占外贸总值的48.5%，比去年同期提升1.4个百分点。
《 人民日报 》（ 2022年05月14日 01 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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