本报北京5月13日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月13日，京广高铁建设安全标准示范线取得重大成果，京武段拉通试验圆满成功。预计6月20日起，北京至武汉间将率先常态化按时速350公里高标运营，北京至武汉最短运行时间压缩至3小时48分，旅客出行体验进一步提升。

据介绍，此次试验对高铁各系统和整体性能按照时速350公里高标运营的要求，进行了科学验证。试验结果表明，各项指标均符合相关规定。

京广高铁京武段实现常态化按时速350公里高标运营后，北京西至石家庄、郑州东、武汉最快旅行时间将分别压缩至1小时1分、2小时11分、3小时48分。同时，北京西至长沙南、广州南、西安北、南昌西、成都东、贵阳北跨线运行列车最快旅行时间也将分别压缩至5小时16分、7小时38分、4小时11分、6小时8分、7小时31分、8小时20分。

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