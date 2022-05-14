本报记者 邱海峰 廖睿灵

顾客近日在云南省蒙自市一家超市选购蔬菜。

薛莹莹摄（新华社发）

日前，工人在山东省东营市高新区一油气装备生产车间作业。

刘智峰摄（人民视觉）

国家统计局日前发布的数据显示，4月份，受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI稳中有降，同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点。业内人士表示，4月份国内CPI同比涨幅仍明显低于其他主要经济体，中国物价继续平稳运行。接下来应进一步做好粮食、能源等关键领域保供稳价工作，为确保物价稳定提供有力支撑。

PPI环比和同比涨幅均回落

4月份，国内食品价格同比涨幅由负转正，结束了此前连续4个月的回落。国家统计局城市司高级统计师董莉娟介绍，从同比看，食品价格由上月下降1.5%转为上涨1.9%，影响CPI上涨约0.35个百分点。

统计局数据显示，食品中，鲜菜、鲜果、鸡蛋和薯类价格分别上涨24.0%、14.1%、13.3%和11.8%，涨幅比上月均有扩大；猪肉价格下降33.3%，降幅比上月收窄8.1个百分点。

中国民生银行首席研究员温彬对记者分析，受疫情影响，囤货需求有所增加，物流成本提高，推动4月份蔬菜、水果等食品价格明显上涨。此外，近期猪肉产能继续调整，中央冻猪肉储备收储工作有序开展，推动猪肉价格降幅收窄，环比涨幅由上月下降9.3%转为上涨1.5%。

非食品价格方面，4月份同比上涨2.2%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约1.78个百分点。其中，受国际市场油价震荡上涨影响，4月份国内油价明显上涨。当月，汽油、柴油价格同比分别上涨29%、31.7%。

董莉娟说，从工业生产者出厂价格指数（PPI）看，4月份，尽管国际大宗商品价格高位运行，但各地区各部门坚决贯彻落实保供稳价决策部署，PPI环比和同比涨幅均有所回落。

温彬表示，4月份PPI涨幅继续回落，环比上涨0.6%，涨幅回落0.5个百分点；同比上涨8%，涨幅回落0.3个百分点。其中国内保供稳价政策发挥了显著效果，在调查的40个工业行业大类中，价格涨幅回落的比上月增加1个，达到22个。“总的来看，当前中国物价总水平运行在合理区间。”

国际国内物价一高一低

近期，各国相继公布了4月份物价情况。业内人士认为，从最新数据看，尽管美联储大幅加息，但美国通胀依然居高不下，欧洲国家通胀水平也继续保持高位，而中国物价继续平稳运行，国际国内物价一高一低，形成鲜明对比。

国际方面，3月份美国CPI和PPI为8.5%和11.2%，分别创下40年来和历史新高；4月份同比涨幅分别为8.3%和11%，继续处于历史高位水平。分品种看，食品、能源、二手车、公共交通价格分别上涨9.4%、30.3%、22.7%、21.8%。欧洲方面，4月份欧元区CPI初值同比上涨7.5%，涨幅高于3月份，继续创历史新高。高通胀已严重冲击美欧普通民众生活，部分家庭出现财务危机。美国有线电视新闻网援引专家分析称，全美有340万家庭在一年内遭遇过被断电断水断气。

国内方面，4月份国内CPI同比涨幅仍明显低于其他主要经济体；1-4月份平均，CPI同比上涨1.4%；4月份国内PPI同比涨幅连续第6个月回落。分品种看，1-4月份国内食品价格下降1.9%，促进CPI降低0.35个百分点。能源价格虽受到一定输入性影响，但居民用电用气价格基本稳定，4月份汽油价格同比上涨近30%，明显低于美国44%的涨幅。此外，4月份国内衣着、生活用品、服务等价格继续保持基本稳定。

美国马萨诸塞大学经济学家伊莎贝拉·韦伯认为，中国政府努力平抑商品价格，而非直接转嫁给消费者。反观国外，去年美国滥发货币、疫情失控导致供应链紊乱，直接推升全球物价；今年又拱火浇油挑起俄乌冲突，进一步推升全球通胀水平。英国能源监管机构表示，每个家庭将因能源价格上涨而每年增加燃气、电力等支出约6000元。

着力做好市场保供稳价

接下来，中国能否继续保持物价平稳运行？如何进一步做好保供稳价工作？

温彬认为，当前，食品和能源价格仍然是影响CPI走势的主要因素。在PPI中，国际大宗商品价格上涨依旧形成输入性通胀压力。下阶段，进一步着力做好市场保供稳价，中国能稳定国内物价水平。

近期，一系列政策措施密集推出：在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元、通过国有资本经营预算注资200亿元的基础上，再拨付500亿元补贴资金、注资100亿元；在做好疫情防控的同时，进一步畅通物流特别是重点地区物流，维护产业链供应链稳定；自今年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率……国家统计局副局长盛来运表示，保供稳价对于保持经济社会大局稳定、统筹发展和安全至关重要，应全力做好粮食、能源等关键领域保供稳价工作。

“稳定粮食生产，在稳口粮、稳玉米的同时，努力扩大大豆生产；精准安排政策性粮食销售，持续抓好粮食收购，强化市场监测预警，加强粮食市场执法监管，有效保障国内粮食市场供应。”国家发展改革委政策研究室副主任孟玮说，此外，密切跟踪大宗商品市场和价格走势，切实保障市场供应，加快优质产能释放，强化储备和进出口调节。强化市场预期引导，加大市场监管力度，严厉打击囤积居奇、哄抬价格、散布虚假信息等违法违规行为，坚决遏制过度投机炒作。

(责编：杨光宇、牛镛)