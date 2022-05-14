本报北京5月13日电 （记者廖睿灵）住房和城乡建设部日前印发《关于进一步做好市政基础设施安全运行管理的通知》，要求加强城镇燃气安全管理。全面排查涉及燃气各领域的安全风险隐患，重点对燃气经营、餐饮等公共场所、老旧小区、燃气工程、燃气管道设施的安全隐患进行排查。继续加快推进城市燃气管道老化更新改造工作，确保“十四五”末基本完成燃气管道老化更新改造任务。

在城市供排水行业安全管理方面，通知要求，及时组织清掏淤积堵塞的排水管渠、雨水收集口和检查井，及时补齐修复丢失、破损的井盖，落实防坠落措施；加强泵站、闸门、拍门等设施的维修保养，保证设施设备安全、正常运行。加强对下凹式立交桥、隧道、地下空间、地铁、棚户区以及城市低洼地等风险点的隐患排查，建立隐患清单并及时整治。

在城市园林绿化安全管理方面，督促城市公园、绿地管理机构落实安全管理责任，健全管理机制，定期组织开展安全隐患排查整治，及时消除安全隐患。督促有关部门对城市公园内大中型游乐设施、客运索道、体育健身设备等设施设备按照有关要求开展安全检查，坚决禁止超负荷、带病运行。督促城市动物园管理机构着力加强动物园安全管理，提高动物饲养人员安全意识，严格操作规程，防止出现动物逃逸事故。

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