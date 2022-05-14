据新华社上海5月13日电 （记者胡洁菲、袁全）记者从5月13日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，目前上海市9000多家规模以上工业企业中，已复工4400多家，占比接近50%。其中金山区、青浦区、奉贤区、松江区等规上工业企业复工率超过全市平均水平，金山区接近70%，青浦区约为60%。

同时，前期围绕战略功能、城市运行保障、防疫物资、连续生产、基础配套等领域，上海推动三批共计3000多家“白名单”企业复工复产，整体复工率超过70%，其中首批666家企业复工率已超过95%，外资企业847家，复工率已达80%。

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