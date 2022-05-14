云南将推广50万亩杂交稻旱种
2022年05月14日05:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社昆明5月12日电 （记者杨静）记者从云南省农业农村厅了解到，为稳定稻谷种植面积，开辟稻谷生产新途径，确保口粮安全，云南今年将推广50万亩杂交稻旱种，预计可实现产量15万吨以上。
据介绍，云南省农业农村厅制定了详细的推广任务，明确了昆明市、普洱市、红河州等11个州（市）杂交稻旱种的面积，并由云南省农业技术推广总站牵头，有关科研院所协同，相关州市县农业技术推广机构具体实施，建设绿色优质高效技术试验展示区、绿色优质高效核心示范区。在核心示范区要求良种全覆盖，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上。
近年来，云南因地制宜发展杂交稻旱种，从品种、栽培模式、间套轮作等方面强化技术集成，推广直播或旱育旱植、地膜覆盖、病虫草害综合防治等集成技术进行种植，形成了一套科学稳定的种植体系。去年云南省杂交稻旱种核心示范面积达3.48万亩，辐射带动面积24.8万亩，文山州、西双版纳州等地亩产已达到400公斤以上。
(责编：杨光宇、牛镛)
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