4月份人民币贷款增加6454亿元
金融对实体经济支持力度稳健
本报北京5月13日电 （记者徐佩玉）中国人民银行13日发布的4月金融统计数据报告显示，4月份人民币贷款增加6454亿元，同比少增8231亿元。4月末，本外币贷款余额207.75万亿元，同比增长10.6%；人民币贷款余额201.66万亿元，同比增长10.9%。
在存款方面，4月份人民币存款增加909亿元，同比多增8161亿元。4月末，本外币存款余额249.79万亿元，同比增长10.2%。月末人民币存款余额243.19万亿元，同比增长10.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和1.5个百分点。
据初步统计，今年4月，全国社会融资规模增量为9102亿元，比上年同期少9468亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加3616亿元，同比少增9224亿元。截至4月末，全国社会融资规模存量为326.46万亿元，同比增长10.2%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为200.21万亿元，同比增长10.7%。
在货币供应量方面，4月末，我国广义货币（M2）余额249.97万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.4个百分点。狭义货币（M1）余额63.61万亿元，同比增长5.1%，增速比上月末高0.4个百分点，比上年同期低1.1个百分点。流通中货币（M0）余额9.56万亿元，同比增长11.4%。当月净投放现金485亿元。
从4月份金融统计数据看，金融对实体经济的支持力度稳健。4月末，广义货币（M2）和社会融资规模增速均保持在10%以上的较高水平。前4个月新增贷款8.9万亿元，为历史同期次高水平。4月份人民币贷款增长明显放缓，同比少增较多。中国人民银行有关负责人表示，这反映出近期疫情对实体经济的影响进一步显现，叠加要素短缺、原材料等生产成本上涨等因素，企业尤其是中小微企业经营困难增多，有效融资需求明显下降。1—4月企业贷款利率为4.39%，同比下降0.25个百分点，保持在有统计记录以来的低位。
下一阶段，人民银行将稳增长放在更加突出的位置，加大稳健货币政策的实施力度，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加快落实已出台的政策措施，积极主动谋划增量政策工具，支持经济运行在合理区间。
一是稳定信贷总量。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，宏观杠杆率会有所上升，但保持在合理区间。二是降低融资成本。充分发挥贷款市场报价利率改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，推动降低银行负债成本，进而带动降低企业融资成本。推动金融机构减少收费，向实体经济合理让利。三是强化对重点领域和薄弱环节支持力度。督促金融机构全面落实好“金融23条”，支持受困企业纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展，灵活调整受疫情影响较大的居民家庭、小微企业主、个体工商户、灵活就业人员信贷还款安排。
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