中科院提出7条诚信提醒
2022年05月14日08:26 | 来源：光明日报
小字号
原标题：中科院提出7条诚信提醒
本报北京5月13日电（记者齐芳）日前，中国科学院科研道德委员会发布《关于在科技奖励推荐过程中常见问题的诚信提醒》，倡导在科技奖励申报过程中的诚实守信行为。
针对当前科技奖励推荐、申报过程中存在的不规范问题，中国科学院科研道德委员会给出7条提醒：提醒推荐单位及推荐人对材料的真实性、准确性负责，反对任何弄虚作假行为；提醒推荐人充分征求所有完成人意见，在协商一致的基础上形成排名顺序；提醒推荐单位切实履行审核把关职责；提醒多机构合作的研究成果共同协商申报材料；提醒申报人提供原始的伦理审查结果，反对为申报奖项而临时补做伦理审查；提醒推荐单位及推荐人切勿夸大研究成果的学术价值、示范效果和经济效益；提醒提高自律意识，不主动打听、私下联系评审专家，影响干预评审过程。
据介绍，这是自2018年以来，中国科学院科研道德委员会第五次以“提醒”的方式倡导诚实守信行为。五次提醒的内容涉及署名问题、生物伦理、原始记录、在媒体上发布学术成果等，基本上涵盖了科研活动的全过程，以帮助科研人员练好“自律”内功，涵养良好的科研学风。这些提醒内容，有的源自科学共同体的相关规范，有的来自学术界的基本共识，有的来自学术传统或惯例，并进行了重新阐释和再次强调。
中国科学院科研道德委员会有关负责人表示，科研诚信是科技创新的基石。中国科学院作为国家战略科技力量主力军，五年来以陆续发布科研诚信提醒的方式，突出重点、层层深入地不断筑牢科研诚信的基石，营造风清气正的学术氛围。
(责编：乔业琼、杨迪)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：全力做好管控区域内重点人员出行服务保障
- 人民网北京5月13日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于进一步抓实抓细道路客运及城市客运领域新冠肺炎疫情防控有关工作的通知》（以下简称《通知》)，进一步抓实抓细道路客运及城市客运领域疫情防控有关工作。 《通知》提出，要举一反三，全力抓好常态化防疫举措落实。…
相关新闻
- 评论
- 关注