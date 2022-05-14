人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

外送新能源突破百亿千瓦时

2022年05月14日08:27 | 来源：光明日报
小字号

原标题：外送新能源突破百亿千瓦时

　　 本报乌鲁木齐5月13日电（记者李慧、赵明昊）5月13日，新疆电力交易中心有限公司发布的最新数据显示，1至4月疆电外送电量达到382.81亿千瓦时，其中外送新能源104.54亿千瓦时，占总外送电量的27.3%，较去年同期增长1.95%。

　　 新疆电力交易中心有限公司有关负责人介绍，在外送新能源电量中，风电外送83.36亿千瓦时，光伏外送21.18亿千瓦时。外送新能源104.54亿千瓦时，可以减少燃烧标准煤316万吨，这些煤按每节火车车厢载重60吨原煤计算，需要约7.3万节车厢才能运输，相当于减排二氧化碳853万吨、二氧化硫2.69万吨、氮氧化物2.34万吨，对推动能源转型和低碳发展起到重要促进作用。

　　 为进一步做好疆电外送工作，国网新疆电力有限公司一方面加快推进相关输变电工程建设，补强疆内电网网架，另一方面，持续做好疆电外送通道运行维护，为打造疆电直流自主检修队伍，保障电力“动脉”安全可靠运行打牢了基础。此外，国网新疆电力有限公司还在精益化检修、智能化运维、信息化支撑等方面进行探索，大力推进智能机器人替代人、全自动巡检系统、消防自动化系统等项目建设，不断优化检修作业时间。

　　 新疆电力交易中心有限公司结算部相关工作人员表示，今年在提升新能源消纳方面，新疆积极引导新能源企业扩大市场化交易规模，仅新能源替代交易一项电量就达2.9亿千瓦时，为全国电力可靠供应和“双碳”目标实现提供了坚强支撑。

　　 新疆能源资源丰富，新能源产业发展潜力和空间巨大。在电网的强力支撑和丰富的交易模式下，新疆的新能源产业也得到快速发展。1至4月，新疆电网新增装机容量35.2万千瓦，其中风电10.8万千瓦、光伏7万千瓦、余热余气余压机组5万千瓦，水电12.4万千瓦。截至4月30日，新疆电网全网总装机容量达到1.083亿千瓦，同比增长4.17%，其中新能源装机容量3726.7万千瓦，占总装机容量的34.41%，新能源装机规模位居全国前列、西北第一。

(责编：乔业琼、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：全力做好管控区域内重点人员出行服务保障
　　人民网北京5月13日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于进一步抓实抓细道路客运及城市客运领域新冠肺炎疫情防控有关工作的通知》（以下简称《通知》)，进一步抓实抓细道路客运及城市客运领域疫情防控有关工作。 《通知》提出，要举一反三，全力抓好常态化防疫举措落实。…
人民银行解读4月金融统计数据：金融对实体经济支持力度稳健
　　人民网北京5月13日电 （记者罗知之）人民银行今日公布了2022年4月金融统计数据报告，人民银行有关负责人表示，从4月份数据看，金融对实体经济的支持力度稳健。下一阶段，人民银行将把稳增长放在更加突出的位置，加大稳健货币政策的实施力度，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加快落实已出台的政策措施，积极主动谋划增量政策工具，支持经济运行在合理区间。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部