外送新能源突破百亿千瓦时
本报乌鲁木齐5月13日电（记者李慧、赵明昊）5月13日，新疆电力交易中心有限公司发布的最新数据显示，1至4月疆电外送电量达到382.81亿千瓦时，其中外送新能源104.54亿千瓦时，占总外送电量的27.3%，较去年同期增长1.95%。
新疆电力交易中心有限公司有关负责人介绍，在外送新能源电量中，风电外送83.36亿千瓦时，光伏外送21.18亿千瓦时。外送新能源104.54亿千瓦时，可以减少燃烧标准煤316万吨，这些煤按每节火车车厢载重60吨原煤计算，需要约7.3万节车厢才能运输，相当于减排二氧化碳853万吨、二氧化硫2.69万吨、氮氧化物2.34万吨，对推动能源转型和低碳发展起到重要促进作用。
为进一步做好疆电外送工作，国网新疆电力有限公司一方面加快推进相关输变电工程建设，补强疆内电网网架，另一方面，持续做好疆电外送通道运行维护，为打造疆电直流自主检修队伍，保障电力“动脉”安全可靠运行打牢了基础。此外，国网新疆电力有限公司还在精益化检修、智能化运维、信息化支撑等方面进行探索，大力推进智能机器人替代人、全自动巡检系统、消防自动化系统等项目建设，不断优化检修作业时间。
新疆电力交易中心有限公司结算部相关工作人员表示，今年在提升新能源消纳方面，新疆积极引导新能源企业扩大市场化交易规模，仅新能源替代交易一项电量就达2.9亿千瓦时，为全国电力可靠供应和“双碳”目标实现提供了坚强支撑。
新疆能源资源丰富，新能源产业发展潜力和空间巨大。在电网的强力支撑和丰富的交易模式下，新疆的新能源产业也得到快速发展。1至4月，新疆电网新增装机容量35.2万千瓦，其中风电10.8万千瓦、光伏7万千瓦、余热余气余压机组5万千瓦，水电12.4万千瓦。截至4月30日，新疆电网全网总装机容量达到1.083亿千瓦，同比增长4.17%，其中新能源装机容量3726.7万千瓦，占总装机容量的34.41%，新能源装机规模位居全国前列、西北第一。
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