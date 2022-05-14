原标题：政策“组合拳”为商贸企业纾困解难-光明日报-光明网

本报长春5月13日电（记者任爽）5月12日0至24时，吉林省无新增本地确诊病例和无症状感染者。随着疫情防控工作形势的进一步好转，吉林省正多措并举激发市场主体活力，培育振兴发展动能，加快推进商贸企业全面复商复市。记者从5月13日吉林省召开的新闻发布会获悉，到目前，全省2778户限上商贸企业，已复商复市2737户，复商复市率达到98.5%；128户平台类电商企业已全部复市；47户重点商贸流通企业复商复市率100%，复工率为94.6%。

商贸企业与群众生活密切相关，复商复市过程需要政府帮扶。吉林省商务厅副厅长迟闯在发布会上表示，吉林省商务厅已制定下发商贸服务业有序复商复市方案，指导企业严格落实常态化疫情防控措施，积极有序分区分级分类推动商贸企业复商复市。

接下来，吉林省商务厅将在抓好疫情防控的前提下，采取全面促销、助企纾困的政策“组合拳”，补齐消费短板，促进商贸行业繁荣发展。一是支持开展消费券普惠促销，支持全链条投放消费券，开展千企促销；二是开展购车节、汽车展、家电节、家博会等重点促销活动，组织汽车下乡、家电下乡，帮助企业扩销增销，并加快餐饮企业恢复；三是利用“六一”“端午”等时机，开展节庆主题促销，年内举办不少于200场主题消费促进活动；四是加快推进县域商业体系建设，完善县乡村三级物流配送体系，补齐县域商业基础设施短板，改善优化县域消费渠道，增强农产品上行功能；五是鼓励百货、商超、专业店、商业综合体和商品交易市场等减免业户租金和管理费用。对减免租金的房屋业主，2022年纳税确有困难的按规定减免房产税、城镇土地使用税。此外，开展重点流通企业融资需求征集，拓宽企业融资渠道，推动解决融资难、融资贵问题。

(责编：乔业琼、杨迪)