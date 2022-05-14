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中国4月新增人民币贷款放缓 央行将积极主动谋划增量政策工具

2022年05月14日08:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国4月新增人民币贷款放缓 央行将积极主动谋划增量政策工具

　　中新社北京5月13日电 (记者 夏宾)中国央行13日公布数据：前4个月新增贷款8.9万亿元(人民币，下同)，为历史同期次高水平。4月份当月人民币贷款增长增加6454亿元，增长明显放缓，同比少增8231亿元。

　　具体看，住户贷款减少2170亿元，同比少增7453亿元。企(事)业单位贷款增加5784亿元，同比少增1768亿元。

　　中国银行研究院研究员梁斯表示，4月份居民、企业部门贷款均明显走弱。疫情影响下，线下看房需求及餐饮、消费等接触类服务需求骤降，导致居民贷款明显少增。

　　梁斯还指出，近段时间以来，疫情影响范围持续蔓延，全国多个省市均受到影响，各地防控措施升级，经济活跃度明显下降，叠加原材料价格波动、要素短缺等因素，企业对未来经营的正面预期有所转弱，资金需求动力，尤其是对中长期资金的需求动力不足，资金需求仍主要用于短期纾困。

　　中国央行有关负责人表示，下一阶段，央行会将稳增长放在更加突出的位置，加大稳健货币政策的实施力度，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加快落实已出台的政策措施，积极主动谋划增量政策工具，支持经济运行在合理区间。包括稳定信贷总量、降低融资成本、强化对重点领域和薄弱环节支持力度等。

　　该负责人提到，要充分发挥贷款市场报价利率改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，推动降低银行负债成本，进而带动降低企业融资成本。推动金融机构减少收费，向实体经济合理让利。要督促金融机构全面落实好“金融23条”，支持受困企业纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展，灵活调整受疫情影响较大的居民家庭、小微企业主、个体工商户、灵活就业人员信贷还款安排。(完)

(责编：乔业琼、杨迪)

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