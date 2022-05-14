原标题：教育部：监测显示非学科类培训价格总体平稳

中新社北京5月13日电 (记者 高凯)记者13日从中国教育部了解到，监测显示，“双减”政策实施前后的非学科类培训服务价格总体保持平稳，其中，艺术类培训价格高于其他类别。

据介绍，自2022年4月起，教育部监管司委托国家发展改革委价格监测中心(以下简称价格监测中心)，在北京、上海、沈阳、南京、郑州、武汉、广州、深圳、成都、西安等10个城市每月开展一次非学科类培训服务市场价格监测。

监测涉及基础体能、足球、乒乓球、游泳、围棋、中考体育、声乐、钢琴、舞蹈、美术、编程等11个项目。监测数据显示，由于非学科类培训机构和项目较多、竞争相对充分，培训并非刚需，再加之受疫情影响线下停课，校内课后服务广泛覆盖，“双减”政策实施前后的非学科类培训服务价格总体保持平稳。

监测显示，部分地区体育类培训价格略有波动，如北京足球(小学小班课基础班)价格比2021年1月上涨13.6%，南京中考体育(初中小班课基础班)价格比2021年1月下降18.4%。另外，艺术类培训价格高于其他类别，非学科类培训价格存在一定的地区差异。

据了解，下一步教育部将会同价格监测中心进一步健全价格监测点设置，同时，加强非学科类培训价格监督检查，对价格违法违规行为，发现一起、查处一起。

此外，据介绍，教育部今年将巩固校外培训机构治理成果和治理隐形变异作为重中之重，为此，高度重视全国各地群众向教育部直接投诉举报问题的处置工作。目前，两批1688条校外培训投诉举报问题线索已完成核查处理1529条，完成率达到91%。投诉举报问题主要集中在培训机构“退费难”“占用节假日组织学科类培训”“隐形变异培训”“不具备资质条件”等方面。

据悉，各地多措并举，综合施策，以退费、法律途径、置换服务、延长服务时段等多种方式解决“退费难”问题，对“隐形变异培训”“占用节假日组织学科类培训”“不具备资质条件”等其他问题依法依规查处；对于问题严重的培训机构，先后关停6家，限期整改52家，罚款3起，给予警告4起，通报问题培训机构3家。(完)

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