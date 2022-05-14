中国4月末M2增速10.5%
2022年05月14日08:49 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国4月末M2增速10.5%
中新社北京5月13日电 (记者 夏宾)中国央行13日公布数据，4月末，广义货币(M2)余额249.97万亿元(人民币，下同)，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.4个百分点。初步统计，4月末社会融资规模存量为326.46万亿元，同比增长10.2%。
中国民生银行首席研究员温彬认为，M2增长超出预期，主要原因有三方面。第一，4月降准落地，有助于提高货币乘数，从而加强了货币派生效应。第二，财政政策积极发力，4月财政存款仅小幅增加410亿元，同比少增5367亿元。第三，去年4月M2同比增长8.1%，为当时的低点，形成了较低基数，对今年4月M2回升形成一定贡献。
中国银行研究院研究员梁斯则指出，住户存款和非金融企业持有存款增多对M2带来一定支撑，同时2022年以来中国央行上缴利润已超过8000亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生，央行上缴利润将通过财政支出的方式下沉基层、直达市场主体，这会促使M2走高。据测算，央行上缴利润经财政支出预计将拉动全年M2增速0.5个百分点。
温彬表示，4月M2增长较快，前4个月累计新增社融超过去年同期，也体现了金融靠前发力支持实体经济发展。目前，中国经济面临更趋复杂多变的内外部环境，风险挑战有所上升，稳增长更加紧迫。货币政策要继续发挥好总量政策和结构性政策双重功能，提振有效融资需求，稳定信贷总量。运用存款利率市场化机制的调整，引导实体经济融资成本下行。持续加大对重点领域和薄弱环节以及受疫情影响行业的支持力度，为市场主体纾困，促进经济运行在合理区间。(完)
(责编：乔业琼、杨迪)
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