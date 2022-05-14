原标题：中国官方部署推进“伪金交所”专项整治工作

中新社北京5月13日电 (记者 陈康亮)中国证监会13日发布消息称，清理整顿各类交易场所部际联席会议近日组织召开“伪金交所”专项整治和交易场所风险处置工作视频会议，部署推进“伪金交所”专项整治工作，并就持续推进交易场所风险处置工作提出要求。

中国证监会相关负责人表示，前期，联席会议办公室会同相关部门和各地政府共同努力，金融资产类交易场所(下称“金交所”)专项整治工作取得积极成效，金交所的数量、业务规模和涉众人数均大幅压降，无序扩张和野蛮生长势头得到有效遏制，风险明显收敛。随着清理整顿工作持续深入，部分违规、非法财富管理机构或实体企业转而在一些“资产登记备案”公司(所谓“伪金交所”)登记备案产品合同后，向社会公开发行非标债务融资产品。

该负责人指出，这些“伪金交所”未经国家有权部门依法许可，违反国家金融管理规定，为非标债务融资活动提供登记备案等服务，涉嫌从事非法金融活动，损害投资者合法权益，其金融风险和涉众风险不容忽视。

会议要求，各地区要充分认识“伪金交所”一类机构的违法性和危害性，切实履行风险处置属地职责，强化源头治理。要严把准入关口，不得以任何形式审批设立或变相设立“伪金交所”；要妥善处置存量风险，防止新增风险。

会议强调，各地区要认真落实既定目标，深入推进金交所市场出清、纠偏治乱和风险防控。要高度关注非标债务融资活动转道“伪金交所”和产权交易场所的现象，及时采取措施予以制止。发现涉嫌违法犯罪活动的，及时移送公安司法机关依法查处。(完)

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