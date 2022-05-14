中国官方部署推进“伪金交所”专项整治工作
2022年05月14日08:49 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：中国官方部署推进“伪金交所”专项整治工作
中新社北京5月13日电 (记者 陈康亮)中国证监会13日发布消息称，清理整顿各类交易场所部际联席会议近日组织召开“伪金交所”专项整治和交易场所风险处置工作视频会议，部署推进“伪金交所”专项整治工作，并就持续推进交易场所风险处置工作提出要求。
中国证监会相关负责人表示，前期，联席会议办公室会同相关部门和各地政府共同努力，金融资产类交易场所(下称“金交所”)专项整治工作取得积极成效，金交所的数量、业务规模和涉众人数均大幅压降，无序扩张和野蛮生长势头得到有效遏制，风险明显收敛。随着清理整顿工作持续深入，部分违规、非法财富管理机构或实体企业转而在一些“资产登记备案”公司(所谓“伪金交所”)登记备案产品合同后，向社会公开发行非标债务融资产品。
该负责人指出，这些“伪金交所”未经国家有权部门依法许可，违反国家金融管理规定，为非标债务融资活动提供登记备案等服务，涉嫌从事非法金融活动，损害投资者合法权益，其金融风险和涉众风险不容忽视。
会议要求，各地区要充分认识“伪金交所”一类机构的违法性和危害性，切实履行风险处置属地职责，强化源头治理。要严把准入关口，不得以任何形式审批设立或变相设立“伪金交所”；要妥善处置存量风险，防止新增风险。
会议强调，各地区要认真落实既定目标，深入推进金交所市场出清、纠偏治乱和风险防控。要高度关注非标债务融资活动转道“伪金交所”和产权交易场所的现象，及时采取措施予以制止。发现涉嫌违法犯罪活动的，及时移送公安司法机关依法查处。(完)
(责编：乔业琼、杨迪)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：全力做好管控区域内重点人员出行服务保障
- 人民网北京5月13日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于进一步抓实抓细道路客运及城市客运领域新冠肺炎疫情防控有关工作的通知》（以下简称《通知》)，进一步抓实抓细道路客运及城市客运领域疫情防控有关工作。 《通知》提出，要举一反三，全力抓好常态化防疫举措落实。…
相关新闻
- 评论
- 关注