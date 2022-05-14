原标题：中国服装行业经济效益持续改善 服装生产增速放缓

中新社北京5月13日电 (记者 闫晓虹)中国服装协会13日披露，虽然面对较为严峻的发展环境，但是在国家稳增长、促消费、助企纾困等各项政策支持，以及冰雪经济、运动健身等升级类消费需求持续释放等积极因素的带动下，中国服装行业经济效益持续改善。

1到3月中国服装行业规模以上企业13045家，实现营业收入3276.2亿元(人民币，下同)，同比增长9.3%；利润总额133.8亿元，同比增长10.9%。同时，中国服装生产增速放缓。

2022年以来，中国服装行业面临国际国内多重不确定不稳定因素冲击，发展形势愈加严峻复杂。特别是进入3月，在国内疫情多点散发的背景下，部分区域企业停工停产，产业链供应链遭遇堵点，服装内销市场下滑，企业盈利能力减弱，行业运行总体呈现了“稳中承压”的发展态势。

由于上海、广东、山东等服装主要生产省份疫情严重，防控措施升级，在部分企业停工停产以及市场需求减弱的影响下，中国服装产量虽小幅增长，但生产增速持续放缓。1到3月，中国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.7%，增速比1到2月放缓2.6个百分点，比2021年同期放缓8.8个百分点；规模以上企业完成服装产量55.34亿件，同比增长3.39%，增速比2021年同期放缓20.71个百分点。

中国服装协会表示，当前全球经济复苏进程减缓，国内疫情反复、原材料价格上涨等因素短期内难以解决，中国服装行业面临较大压力，困难挑战明显增多。与此同时，中国服装行业具有完善的现代化产业链基础、超大规模市场优势以及强大的发展韧性和活力，故此既要正视困难又要坚定信心，稳步推进复工复产，持续深化转型升级，努力提升核心竞争力和供应链柔性可控，确保行业运行尽快回归平稳恢复的发展轨道。(完)

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